רשמי: ברייס בראון ממשיך בנס ציונה לעונה נוספת

השחקן שהוכתר למלך הסלים של ליגת העל יישאר במועדון בעונה הקרובה: "מועדון שהוא כמו בית עבורי. "נעשה הכל כדי לספק לאוהדים שלנו רגעים מאושרים"

עירוני נס ציונה הודיעה היום (חמישי) באופן רשמי כי ברייס בראון ימשיך בקבוצה גם בעונת 2026/27, שתהיה שנתו השנייה ברציפות במסגרת חוזהו הנוכחי והשלישית בסך הכול במועדון.

בראון הגיע לראשונה לנס ציונה בעונת 2024/25 והציג יכולת מרשימה, שבסיומה הוכתר למלך הסלים של ליגת העל. לאחר מכן שב לקבוצה בתחילת העונה שעברה והמשיך להיות אחד משחקניה הבולטים.

"נס ציונה היא כמו בית עבורי"

בעונת 2025/26 העמיד הגארד ממוצעים של 16.1 נקודות, 3.1 אסיסטים ו-1.1 חטיפות למשחק, והיה אחד מהשחקנים המשמעותיים בסגל של הקבוצה לאורך העונה.

לאחר הארכת דרכו במועדון אמר בראון: "שמח להמשיך בנס ציונה לשנה שלישית, במועדון שהוא כמו בית עבורי. אנחנו מסתכלים קדימה, ונעשה הכל כדי לספק לאוהדים שלנו כדורסל טוב ורגעים מאושרים. יאללה נס ציונה!".

בנס ציונה מקווים כי המשך ההתקשרות עם אחד השחקנים הבולטים של הקבוצה יסייע לה לבנות המשכיות לקראת העונה הקרובה, כאשר בראון צפוי להמשיך לשמש כאחד מעמודי התווך של הסגל.