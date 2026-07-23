ממשיכה להתחמש: אילת צירפה את דניאל רוזנבאום

העולה החדשה לליגת העל ממשיכה בהכנות לקראת העונה הבאה והודיעה על צירופו של הגארד (29, 1.97') לעונה. אהרוני: "שחקן איכותי שמתאים לזהות הקבוצה"

אחרי שסיימה עונה מוצלחת במיוחד בליגה הלאומית עם אליפות והעפלה לליגת ווינר מהמקום הראשון, הפועל אילת ממשיכה להתכונן לעונה הקרובה בליגה הבכירה ואחרי שרק השבוע הודיעו על הארכת חוזהו של בן רוינה, כעת במועדון הדרומי הודיעו על החתמתו של הגארד דניאל רוזנבאום (1.97), לעונה אחת.

רוזנבאום, בן 29, מגיע לאילת לאחר חמש עונות בכדורסל הישראלי. בשנתיים האחרונות לבש את מדי הפועל חיפה, שם רשם 9.1 נקודות, 3.7 ריבאונדים ו-1.4 חטיפות למשחק. קודם לכן שיחק בהפועל ירושלים, אליצור אשדוד, מכבי רמת גן והפועל גליל עליון.

מאמן הקבוצה אורן אהרוני דיבר לאחר צירופו: “אנחנו שמחים על הצטרפותו של דניאל לקבוצה שמתגבשת. דניאל שחקן איכותי, בעל אישיות מצוינת, שמתאים לזהות הקבוצה שאנחנו רוצים לבנות השנה”.