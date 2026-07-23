דה יונג: קשה לי לראות שמפקפקים במחויבות שלי

ברצלונה הודיעה על חומרת פציעתו של הקשר, שלא יצטרך לעבור ניתוח, אך ייעדר מספר שבועות: "במונדיאל אמרו לי שזה לא חמור ושאני יכול להמשיך לשחק"

ברצלונה הודיעה כי פרנקי דה יונג סובל מקרע ברצועה הצידית הפנימית בברכו הימנית, פציעה שתשבית אותו למספר שבועות ותאלץ את האנזי פליק לפתוח את העונה ללא אחד משחקני המפתח שלו. עם זאת, במועדון הבהירו כי הקשר ההולנדי לא יזדקק לניתוח בשלב זה.

דה יונג עבר בימים האחרונים סדרת בדיקות נוספות, לאחר שסבל מכאבים בברך כבר במהלך המונדיאל ואף שיחק במשחקיה האחרונים של הולנד עם מגן מיוחד. למרות שהיה זכאי לימי חופשה נוספים, הוא הגיע למתחם האימונים על שם ז'ואן גאמפר כדי לעבור בדיקה מקיפה, שבסיומה התברר כי הפגיעה חמורה יותר מכפי שהוערך בתחילה.

הפציעה מהווה מכה משמעותית עבור פליק, אך ברצלונה אינה מתכוונת לשנות את תוכניותיה המקצועיות או לצרף קשר מחליף. במועדון מאמינים כי לרשות המאמן עומדות מספיק אפשרויות בקישור, ובהן פדרי, גאבי, פרמין לופס, דני אולמו ומארק ברנאל, לצד אריק גרסיה ואנדראס כריסטנסן, שכבר תופקדו בעבר במרכז המגרש. במקביל, הקבוצה ממשיכה לקדם את עזיבתו האפשרית של מארק קסאדו.

פרנקי דה יונג (IMAGO)

"המחויבות שלי לברצלונה ולנבחרת לעולם לא תשתנה"

זמן קצר לאחר פרסום האבחנה, דה יונג פרסם הודעה מפורטת ובה התייחס לשמועות סביב מצבו: "בדרך כלל אני לא מקדיש יותר מדי תשומת לב למה שנכתב עליי, אבל לאחרונה היו הרבה ספקולציות בנוגע לפציעה שלי ולמצבי בברצלונה. קשה לי לראות אנשים שמפקפקים בקשר שלי למועדון ובמחויבות שלי אליו על בסיס חדשות שקריות. הכדורגל הוא הכל עבורי, ותמיד נתתי את כל כולי למען ברצלונה ולמען המדינה שלי, ולכן אני רוצה לשתף במה שקרה".

ההולנדי המשיך: "נפצעתי בברך במהלך המונדיאל. לאחר הבדיקות הראשוניות הרופאים אמרו לי שמדובר בפציעה קלה ושמצבי לא יחמיר אם אמשיך לשחק. האתגר היחיד היה לשחק עם מעט כאבים, אבל לאורך כל הקריירה שלי עשיתי כל מה שנדרש כדי לעזור לקבוצה שלי, למועדון שלי ולמדינה שלי. במהלך החופשה חזרתי לברצלונה כדי לעבור בדיקות נוספות, והן הראו שהפציעה חמורה יותר מכפי שחשבו בתחילה. למרבה המזל, בשלב הזה אין צורך בניתוח, ואני מרוכז לחלוטין בהחלמה ובחזרה למגרש מהר ככל האפשר".

דה יונג סיכם: "אני עובד בכל יום כדי לחזור בכושר הטוב ביותר. אני מתייחס למקצוע שלי, לגוף שלי ולאחריות שלי כלפי הקבוצה ברצינות רבה, אבל לפעמים יש דברים שאי אפשר לשלוט בהם, והפציעה הזאת היא אחד מהם. לשחק עבור ברצלונה ועבור הנבחרת ממלא אותי בגאווה עצומה, והמחויבות שלי לשתיהן לעולם לא תשתנה. אמשיך לתת הכל למען הסמל, חבריי לקבוצה והאוהדים. עוד נותרו לנו רגעים רבים ליצור ואתגרים שאני רוצה שנשיג יחד. תודה לכולם על התמיכה, אני כבר לא יכול לחכות לחזור. תחי ברצלונה, תמיד".