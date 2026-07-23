שער ראשון העונה לאוסקר גלוך, אייאקס ניצחה 1:4

הישראלי הבקיע גול נהדר בדקה ה-52 במשחק במוקדמות הקונפרנס מול וויבודינה הסרבית, הקבוצה של מיצ'ל השיגה מקדמה. קניקובסקי גבר על למקין באירופית

אוסקר גלוך פתח את עונת 2026/27 ברגל ימין, כשכבש הערב (חמישי) את שערו הראשון העונה והוביל את אייאקס לניצחון חוץ מרשים 1:4 על וויבודינה הסרבית במשחק הראשון של סיבוב המוקדמות השני של הקונפרנס ליג. הקשר הישראלי פתח בהרכב של מיצ'ל והיה אחד המצטיינים בדרך ליתרון משמעותי לקראת משחק הגומלין באמסטרדם.

אייאקס פתחה מצוין ועלתה ליתרון כבר בדקה השלישית משער של דאבי קלאסן, אך המארחת הצליחה להשוות במפתיע. בהמשך החזיר סטיבן ברחהאוס את היתרון להולנדים, לפני שגלוך דאג להכריע כמעט סופית את ההתמודדות.

גלוך מצא את הרשת, אייאקס בדרך לשלב הבא

בדקה ה-52 הגיע הרגע של הישראלי. מיקה חודטס חלף על פני מספר שחקני הגנה והעביר את הכדור למרכז הרחבה, שם גלוך השתלט עליו בנגיעה אחת ושלח בנגיעה השנייה בעיטה מדויקת לרשת כדי לקבוע 1:3 לאייאקס.

אוסקר גלוך (IMAGO)

גלוך השלים 69 דקות על כר הדשא לפני שהוחלף, בעוד אייאקס המשיכה לשלוט במשחק. עמוק בתוך תוספת הזמן קבע המחליף בן ה-16 מוחמד עבדאללה את תוצאת המשחק, 1:4, כשכבש כבר בהופעת הבכורה שלו במדי הקבוצה הבוגרת והצטרף לרשימה יוקרתית של שחקנים שכבשו במשחקם הראשון, ובהם יוהאן קרויף, מרקו ואן באסטן, פטריק קלייברט ופרנק רייקארד.

בזכות הניצחון המשכנע, אייאקס עשתה צעד גדול לעבר הסיבוב השלישי של מוקדמות הקונפרנס ליג. אם תשלים את העבודה בגומלין בשבוע הבא באמסטרדם, היא תפגוש את המנצחת בין שלבורן האירית לנומה קאליו האסטונית. לאחר מכן עדיין תידרש לעבור גם את שלב הפלייאוף כדי להבטיח את מקומה בשלב הליגה של המפעל האירופי.

במוקדמות הליגה האירופית, גבי קניקובסקי פתח בהרכב והוחלף בדקה ה-69 בניצחון 1:2 של פרנצווארוש על טוונטה, שאצלה סתיו למקין השלים 90 דקות.