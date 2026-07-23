"שיחקתי 99 משחקים, כמעט בכולם השלמתי 90 דקות"

לאחר שעסקת מעברו לאינטר נפלה, ענאן חלאילי ממשיך קדימה ושיתף: "מרגיש בכושר ושמח להיות שוב על המגרש, מתאמן בקצב מלא כדי להתכונן למה שמצפה לי"

אחרי שעסקת מעברו לאינטר נפלה בעקבות בדיקות רפואיות, ענאן חלאילי כבר שם את הסאגה מאחוריו ומכוון אל היעד הבא. היום (חמישי) אקס מכבי חיפה ושחקן אוניון סן ז’ילואז, שיתף בתחושות שלאחר נפילת העסקה:

“אני חוזר להתאמן בקצב מלא כדי להתכונן למה שמצפה לי, אני מרגיש בכושר ושמח להיות שוב על המגרש. אני תמיד ממוקד בקריירה שלי ותמיד האמנתי בעצמי, אמשיך לתת את המיטב שלי”.

“אני מרגיש טוב, בריא, בכושר מצוין ומוכן לשחק ולהתאמן קשה כדי לתת 100 אחוז. שיחקתי 99 משחקים בשנתיים האחרונות, כמעט בכולם השלמתי 90 דקות. אני מרגיש מצוין”, סיכם חלאילי.