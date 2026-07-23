טוריאל ואלטמן ב-11 של הפועל ת״א מול לודוגורץ

אחרי 12 שנים האדומים חוזרים לזירה האירופית לעיני אלפי אוהדים שילוו אותם בהונגריה. קרייב ופלקאו יפתחו בקישור, בואטנג וסילבה ישלימו את ההתקפה

הפועל תל אביב תפתח הערב (21:30) את הקמפיין האירופי שלה, כשתארח את לודוגורץ בהונגריה. האדומים חוזרים לזירה האירופית אחרי 12 שנים, כשמולם תעמוד האימפריה הבולגרית שהפכה לחברת קבע במפעלים של אופ"א.

הרכב הפועל תל אביב: אסף צור, מרקוס קוקו, פרננד מאיימבו, צ׳יקו, דורון ליידנר, לוקאס פלקאו, אנדריאן קרייב, עמרי אלטמן, שאנדה סילבה, סתיו טוריאל, עמנואל בואטנג.

הרכב לודוגורץ: הנדריק בונמאן, סון, אדבין קורטולוס, אנטון נדיאלקוב, וינצ׳יוס נוגואירה, פיליפ קלוק, פיטר סטאניץ׳, אג׳ויבו קמארה, אלברטו סלידו, אריק בילה, רואן קרוז.

בעונה שעברה היתרון העיקרי של החבורה של אליניב ברדה היה הביתיות שלה, אבל במפעלים האירופים כידוע הישראליות לא יכולות לארח בארץ, אז היא תהיה חייבת להתעלות כדי להקשות על הירוקים. יחד עם זאת הפועל מגיעה אחרי ניצחון קשה מול בית”ר ירושלים בגביע הטוטו שיכול להביא לה הרבה אופטימיות לקראת המשך העונה.

מן העבר השני, לודוגורץ הפסידה בעונה שעברה את האליפות אחרי 14 זכיות רצופות, וזו תהיה הפעם הראשונה בהיסטוריה שלה שהיא תתחיל קמפיין אירופי לא ממוקדמות ליגת האלופות.

שתי הקבוצות מעולם לא נפגשו, אבל הבולגרים פגשו פעם אחת בהיסטוריה קבוצה ישראלית, זו הייתה הפועל באר שבע ב-2017/18. הקבוצה מבירת הנגב ניצחה 0:2 את המשחק הראשון בארץ והפסידה 3:1 בבולגריה, אבל בזכות שער חוץ אחד העפילה לשלב הבא.