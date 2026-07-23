ישחק עם גאנדלמן? לצ'ה במרוץ אחרי אסאנטה

דיווח: הקבוצה האיטלקית מהסרייה א' שבה משחק הקשר הישראלי מעוניינת בשחקנה של מכבי תל אביב, כאשר גם מונצה וקאסימפאשה הטורקית נמצאות בתמונה

טייריס אסאנטה ממשיך לעורר עניין מחוץ לישראל. על פי דיווחים באיטליה, בלם מכבי תל אביב נמצא על הכוונת של לצ'ה, כאשר הוא עשוי למצוא את עצמו בעונה הקרובה משחק לצד עומרי גאנדלמן, שהצטרף לאחרונה למועדון מהסרייה א'.

אסאנטה, שקיבל מספר פניות בתקופה האחרונה, מחזיק כעת בכמה אפשרויות לקראת המשך הקריירה. לפי הדיווח, לצ'ה רואה בו מועמד ממשי לחיזוק מרכז ההגנה, אך היא אינה היחידה שמעוניינת בשירותיו.

גם מונצה וקאסימפאשה בתמונה

על פי הפרסום, מונצה ממשיכה לעקוב אחר הבלם, אך גם קאסימפאשה הטורקית הגישה לאסאנטה הצעה רשמית. במקביל, לצ'ה סימנה אותו כאחת האופציות המרכזיות לחיזוק הסגל לקראת העונה החדשה.

אם המעבר ללצ'ה אכן ייצא לפועל, אסאנטה ישתף פעולה עם עומרי גאנדלמן, שעבר לקבוצה בעונה שעברה, והצמד עשוי להפוך לחלק משמעותי בסגל של הקבוצה מהסרייה א'.

בינתיים, עתידו של שחקן מכבי תל אביב עדיין פתוח. ההתעניינות מצד איטליה וטורקיה מעידה על הביקוש שהוא יצר לעצמו, כאשר הימים הקרובים עשויים להיות משמעותיים בקביעת התחנה הבאה בקריירה שלו.