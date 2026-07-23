חזר לנצח: קרפאס חגג בקטע ה-18 של הטור דה פראנס

האקוודורי של קבוצת EF היה בבריחה, תקף בארבעת הקילומטרים האחרונים וחצה ראשון את קו הסיום, אחרי יותר משנה. פוגצ'אר עדיין מוביל במרוץ בפער גדול

ריצ’ארד קרפאס חזר לקדמת הבמה. הרוכב האקוודורי בן ה-33 מקבוצת EF Education-EasyPost ניצח היום (חמישי) את הקטע ה-18 של הטור דה פראנס לאחר רכיבת סולו מרשימה לאורשייר-מרלט, והשיג את ניצחונו השני בקריירה במרוץ היוקרתי. מאורו שמיד (Jayco-AlUla) סיים שני ומתאו יורגנסון (Visma-Lease a Bike) השלים את הפודיום.

קרפאס, שניצח את הג’ירו ד’איטליה ב-2019 ולא רשם ניצחון במשך יותר משנה, יצא כחלק מבריחה גדולה שזכתה למרווח משמעותי מהפלוטון. למרות ניסיונות התקפה חוזרים של יריביו, הוא שמר על מקומו בחזית, ובמרחק ארבעה קילומטרים מקו הסיום יצא למהלך מכריע. איש מהמתחרים לא הצליח להגיב בזמן, והאלוף האולימפי מטוקיו 2020 דהר לבדו עד לקו הסיום.

פדרסן הגדיל את יתרונו בירוק, פארה-פנטר צבר נקודות בהרים

מאדס פדרסן, שמוביל את דירוג הנקודות, ניצל את הבריחה כדי לזכות ב-25 נקודות בספרינט הביניים ולחזק את אחיזתו בחולצה הירוקה. לאחר מכן הוריד קצב וסיים את משימתו היומית, כשהוא מגדיל את הפער מיאספר פיליפסן ל-32 נקודות.

ריצ'ארד קרפאס יוצא להתקפה (IMAGO)

ריצ'ארד קרפאס חוגג (IMAGO)

במאבק על מלך ההרים, ולנטין פארה-פנטר הצרפתי אסף 23 נקודות לאורך העליות והמשיך ללבוש את החולצה המנוקדת בפועל, אך רק משום שטאדיי פוגצ’אר מוביל עליו בדירוג בנקודה אחת ואוחז גם בחולצה הצהובה.

טאדיי פוגצ'אר, עדיין עם החולצה הצהובה (IMAGO)

בדירוג הכללי לא נרשמו שינויים משמעותיים בצמרת. פוגצ’אר שמר על ההובלה ללא קושי מיוחד, בעוד רמקו אוונפול נותר שני בפיגור של 4:32 דקות. איסאק דל טורו מחזיק בחולצה הלבנה ומדורג שלישי בדירוג הכללי במרחק 6:51 דקות מהמוביל, ופול סייקסס (שמתחרה גם הוא על תואר הצעיר המצטיין) הצרפתי רביעי בפיגור של 7:11 דקות. מנגד, קבוצת UAE Emirates-XRG ספגה מכה כאשר ברנדון מקנולטי נאלץ לפרוש מהמרוץ בעקבות מחלה.