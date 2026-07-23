85 לאברהם בכר: שותפים לדרך מצדיעים

אברהם בכר, יועצה המקצועי של הפועל הרצליה, חוגג יום הולדת 85. זאביק זלצר, יוסי שבחון, מעיין נגב ועמית ארצי מצדיעים ומוקירים בדרכם לפועלו

יום הולדת 85 לאברהם בכר, הוותיק מאנשי המקצוע בכדורגל הישראלי. בכר, המשמש כיועץ המקצועי במחלקת הנוער של הפועל הרצליה, בה שימש בשמונה העונות הקודמות כמנהל המקצועי, עשה דרך ארוכה ומפוארת בכדורגל הישראלי, שהחלה כשחקן במחלקת הנוער של מכבי ת"א, בהמשך שיחק כקיצוני שמאלי בקבוצות הבוגרים של מכבי ת"א ושמשון ת"א, בשורותיה פרש ממשחק בשנת 1968, כשהוא בן 27, ונמשכת עד לימים אלה.

בשנת 2019 זכה לאות הנשיא מידי נשיא המדינה דאז, ראובן ריבלין, כאות הערכה לפועלו כמאמן וכמחנך. את כתבה זו אנו מייחדים לאנשים שהיו שותפים לדרכו הענפה של אברהם בכר בכדורגל הישראלי, אך קודם לכן, רקע על פועלו.

בתל אביב, בשרון ובנבחרות

אברהם בכר פנה מיד לאחר הפרישה ממשחק לעולם האימון, השתלב במחלקת הנוער של הפועל ת"א, לאחר עונה אחת עבר למחלקת הנוער של מכבי ת"א ובשנת 1970 שב למחלקת הנוער של הפועל ת"א, אימן בשורותיהחמש עונות, בהן הרבה כדורגלנים שעשו חיל בקבוצה הבוגרת עברו תחתיו ובהם: גילי לנדאו, רפעת טורק, יעקב אקוהיז, משה סיני ועוד רבים וטובים. לאחר מכן, החל דרך בוגרים בקבוצת הבוגרים של מכבי יפו, משם עבר להפועל ת"א, הפועל הרצליה, הפועל בת ים ומכבי השקמה חן.

אברהם בכר זוכה בתואר אות הנשיא (פרטי)

בתחילת שנות ה-80, עת שמונה לתפקיד בנקאי בכיר, חזר לגזרת מחלקות הנוער ועשה דרך של שמונה שנים במחלקת הנוער של מכבי ת"א, במהלכם עברו תחתיו שחקנים רבים שהגיעו לנבחרות ולקבוצה הבוגרת, בהם הבלם גל פיבך - מנהלה המקצועי של מכבי ברקאי, שהיה קפטן הנבחרת הצעירה, האחים רון וגיא נחמן, בן לוז ואחרים. בהמשך הדרך חבר למחלקת הנוער של הפועל כפר סבא, בעונת 93/94 הוביל את קבוצת הנוער לזכייה באליפות המדינה. משורות קבוצה זו עלו שחקנים רבים לקבוצה הבוגרת, בהם השוער ערן שיינזינגר, המגן תומר שם טוב והקשר עידן שום.

בשנת 1994 החל דרך ארוכה של 12 שנים כמאמן נבחרות הנערים וכעוזר מאמן בנבחרת הנוער. דרך ארוכה עשה בנבחרות לצידו של מי ששימש ברוב הזמן כמאמן נבחרת הנוער וכמנהל המקצועי של הנבחרות, זאביק זלצר, יחד הובילו את נבחרות הנערים והנוער של ישראל לאליפויות אירופה ולהישגים בטורנירים בינלאומיים. בין השחקנים שעברו תחת הדרכתו של בכר ניתן לציין שמות רבים ובהם: ליאור רפאלוב, מאור בוזגלו, ברוך דגו ועוד רבים וטובים.

אברהם בכר וזאביק זלצר (פרטי)

לפני 20 שנים תפס פיקוד על הניהול המקצועי במחלקת הנוער של הפועל ת"א למשך שלוש שנים, בתקופה בה שיחקו בקבוצת הנוער ביברס נאתכו ובן שהר. בהמשך החל פרק של שלוש עונות כמנהל המקצועי במחלקת הנוער של בית"ר טוברוק, בימים בהם טיפחה כישרונות דוגמת אלון תורג'מן, דיע סבע וקני סיף. התחנה הבאה הייתה מחלקת הנוער של הפועל רמת השרון, בשורותיה שימש כמנהל מקצועי משך שש עונות, בהן הכניס שיטות ניהול מתקדמות והפך את המחלקה מכושלת וזניחה למחלקה בולטת בנוף של הכדורגל הישראלי, עם קבוצות מצליחות בליגות הראשונות בכל השנתונים, בעונות אלה התפתחו במחלקה שחקנים שגם בהמשך עשו קריירת בוגרים כמו יובל שדה ובן רייכרט. כאמור, בשמונה העונות האחרונות אברהם בכר דמות מרכזית במחלקת הנוער של הפועל הרצליה, שגדלה והתפתחה במשך השנים.

אברהם בכר וליאור רפאלוב (פרטי)

זאביק זלצר: "אברהם איש אשכולות"

זאביק זלצר, פרשן כדורגל בהווה, מאמן ושחקן מצליח בעבר, איש מקצוע עתיר זכויות בכדורגל הישראלי, היה שותפו של אברהם בכר בדרכם בנבחרות הצעירות. אין אדם, שיכול להעיד על פועלו של אברהם בכר השחקן ואברהם בכר המאמן, כמו זאביק זלצר, שכסמל הגדול של של מכבי פ"ת, הכיר את אברהם בכר על כר הדשא כיריב: “אברהם היה שחקן טכני ומהיר. בתקופה ההיא, כל שחקן התקדם בתחום הפעילות של תפקידו. אברהם שיחק אז כקיצוני, מה שהיום מכנים ווינגר. היה שחקן טכני, בעל חוכמת משחק, הצטיין בהגבהות כדורים רכות ומדויקות לרחבת היריב. אברהם היה שחקן מצטיין, שמבליט את האחרים לידו ונותן להם אפשרות לקטוף את התהילה. אברהם היה שחקן של מאמן, מבצע את תפקידו על הצד הטוב ביותר עם משמעת תפקודית גבוהה. היה שחקן מאוד הוגן”.



על האישיות המיוחדת של אברהם בכר הוסיף זלצר: “אברהם איש אשכולות, לא רק בספורט ובכדורגל. אישיות מיוחדת כאדם, אברהם היה שותף לדרך, שידעה רגעים הקשים וגם יפים. אדם שיכולת לסמוך עליו. היה תמיד חשוב לשמוע את דעתו. העבודה יחד הייתה בהרמוניה מלאה. הוא האיש שתמיד יכול לייעץ, להסב את תשומת לבך לדברים שאתה לא שם לב. מאמן עם ידע וחוכמה, מסוג המאמנים ששחקנים מקשיבים להם, משום שהוא לא כופה את עצמו, הוא נותן לשחקן לבוא לידי ביטוי. היו הרבה רגעים יפים, כשעברנו שלבים ועלינו לאליפות אירופה עם נבחרות הנערים והנוער - הישגים שמחים, שנחרטים ולא נשכחים. נוצרה בינינו חברות אמיתית והערכה הדדית. בדרך המשותפת הקו המנחה שלנו היא לראות את השחקן גם כאדם, מה הוא צריך כדי להתפתח ואיך ניתן לעזור לו ולהתוות דרך של ערכים לחיים. אני שמח, שלא מעט שחקנים שהיו אצלנו והתחילו בנבחרות, עשו בהמשך קריירה מוצלחת ברמה הבינלאומית וכשחקני נבחרת בוגרים”. לסיום, זאביק זלצר בירך את אברהם בכר: “מזל טוב לאברהם היקר, מאחל לו בריאות ואריכות ימים, שיישאר אברהם הטוב והמיוחד”.

יוסי שבחון: "לקחתי מזאביק ואברהם המון לחיים"

יוסי שבחון, מאמן נבחרת נערים ב', קשר העבר של נבחרות ישראל, שעשה קריירה נכבדת ובמהלכה לבש את מדיהן של הפועל פ"ת - קבוצת האם שלו, מכבי ת"א, הפועל באר שבע והפועל ת"א. יוסי שבחון מלא הערכה לאברהם בכר וזאביק זלצר, עמם עשה דרך ארוכה כשחקן בנבחרות הנערים והנוער.

בתחילת דרכו בנבחרת נערים ב' שיחק תחת הדרכתו של אברהם בכר, שלדבריו, גרם אצלו לשינוי משמעותי: “הגעתי מהפועל פ"ת בהרגשה שאני יכול הכל, לעבור שחקנים, לתת גולים ואחד שיודע הכל. כשהתחלתי להתאמן עם אברהם הבנתי כמה אני יודע מעט על המשחק. אברהם לימד אותי המון, דרש ממני לשחק יותר מהר, להיות הרבה יותר אגרסיבי, לשחק פחות עם הכדור ולעשות יותר תנועה בלי כדור, לפתח מחשבה מהירה ולא פחות חשוב - אברהם דאג להבהיר לכולנו מה החשיבות שלנו כשחקני נבחרת, מה אנחנו מייצגים, מה מצפים מאיתנו והנחיל בנו ערכים חשובים של התנהגות ומוסר. הקו המנחה הזה אפיין גם את זאביק זלצר, שאימן אותנו בנבחרת הנוער. שני האנשים היקרים האלה נתנו לנו כל כך הרבה לחיים, לקחתי מהם המון להתנהלות שלי כשחקן וכמאמן ואני מודה להם ומוקיר כל רגע על הזכות ללמוד מהם”.

ליוסי שבחון זיכרונות מיוחדים מהתקופה עם אברהם בכר: “הנבחרת שלנו אירחה את טורניר החורף. משחק הגמר של הטורניר היה באצטדיון בהרצליה - משחק מול שבדיה. למזלי הרע, התעוררתי עם כאבים עזים בצוואר. יידעתי את אברהם בבוקר המשחק, אך ביקשתי ממנו שלא יוותר עליי. אברהם אמר, נעלה על הדשא ונראה מה מצבך. עלינו לכר הדשא, כנראה בגלל חשיבות המשחק והרצון לשחק, הרגשתי טוב יותר. פתחתי על הספסל, אברהם הכניס אותי בחצי השעה האחרונה, כבשתי את שער השוויון - שהיה שווה לנו זכייה במקום הראשון בטורניר. בהמשך הנבחרת שלנו עלתה לאליפות אירופה, סבלתי מכאבים בגב ולא היה נראה שיש סיכוי ריאלי שאוכל לשחק. אברהם התעקש שאצא עם הנבחרת לצ'כיה, שאמשיך להיות חלק מהנבחרת, למרות שלא נלקחתי בחשבון לשחק. אני לא אשכח לו את זה לעולם. יצאתי עם הנבחרת לצ'כיה, הייתה הטבה במצבי וזכיתי לשחק”. יוסי שבחון סיים באיחולים לאברהם בכר: "אני מאחל לו בריאות ונחת, שימשיך לעשות מה שהוא אוהב - לחנך ולאמן ילדים ולעשות טוב לכדורגל הישראלי”.

מעיין נגב: "הנוכחות במחלקה זכות גדולה עבורנו"

מעיין נגב, המנהל המקצועי במחלקת הנוער של הפועל הרצליה, שימש כמאמן קבוצת הנוער, כשאברהם בכר החל את דרכו כמנהל מקצועי במועדון. מאז חזרתו של נגב למועדון לפני שתי עונות, השניים חזרו לשתף פעולה, מעיין נגב רואה בכך ערך מוסף גדול ומשמעותי: “בשנים האחרונות אברהם היה כאן מנהל מקצועי והעונה כאמור יועץ מקצועי, אבל אברהם הוא הרבה יותר מהטייטלים האלו. הוא מנטור אמיתי, איש מקצוע מהשורה הראשונה ומתווה דרך לדור המאמנים והשחקנים הצעיר. הניסיון העצום שצבר לאורך עשרות שנים, לצד הצניעות, הסבלנות והאהבה האמיתית למשחק, הופכים כל שיחה איתו לשיעור בכדורגל ובחיים”.

על ההשפעות של אברהם בכר עליו כאיש מקצוע, ציין מעיין נגב: “באופן אישי, אני לוקח מאברהם את ההבנה שכדורגל הוא הרבה מעבר לטקטיקה או לתוצאה. הוא מלמד אותנו לחשוב, להסתכל קדימה, להאמין בתהליך, ובעיקר לזכור שתפקידו של מאמן הוא קודם כל לחנך בני אדם ורק אחר כך לגדל שחקנים. אנצל את במה זו כדי להודות לו: אברהם היקר, תודה על הדרך, על החוכמה, על העצות המדויקות, על הזמינות ועל כך שאתה ממשיך להעניק מהידע והניסיון שלך באהבה ובנדיבות. הנוכחות שלך במחלקה היא זכות גדולה עבור כולנו”.

מעיין נגב מסיים באיחולים לאברהם בכר: “אברהם היקר, מאחל לך יום הולדת 85 שמח, הרבה בריאות, אושר, נחת מהמשפחה ומהתלמידים הרבים שזכו ללמוד ממך, ועוד שנים רבות של עשייה, השראה והובלת הדרך”.

עמית ארצי: "למדתי ממנו בעיקר על גישה אנושית"

עמית ארצי, מנהלה המקצועי החדש של הפועל כפר סבא, שסיים זה מכבר שתי עונות אימון מוצלחות בקבוצת נערים א' של המועדון, אימן במחלקת הנוער של הפועל רמת השרון תחת ניהולו המקצועי של אברהם בכר. גם לעמית ארצי הערכה עצומה לאישיותו של אברהם בכר: “אברהם הוא דמות חינוכית ומקצועית יוצאת דופן, שמביא איתו שקט, חוכמת חיים וניסיון שאין לו תחליף. בשנים שעבדנו יחד למדתי ממנו בעיקר על גישה אנושית, סבלנות - והיכולת לראות את השחקן לפני הכדורגלן”.

עמית ארצי עם דוגמא מיוחדת להשפעות של אברהם בכר על מאמנים צעירים: “אחד הזיכרונות החזקים שלי מאברהם הוא רגע אחרי אימון, כשהוא לקח שחקן צעיר לשיחה אישית ארוכה בצד לא על טקטיקה, אלא על ביטחון עצמי ואמונה. זה רגע שלימד אותי שהשפעה אמיתית של מאמן היא מעבר למגרש. מאז אני לוקח איתי את הגישה הזאת לכל קבוצה שאני מוביל”.

גם עמית ארצי סיים בברכה לאברהם בכר: “אני מאחל לו בריאות, המשך עשייה והרבה רגעים של נחת – מגיע לו בגדול. זכינו כולנו בכדורגל הישראלי באדם מיוחד משכמו ומעלה”.