״המאמן של פורטלנד תלוי בהתקדמות של דני אבדיה״

בארה"ב ניתחו את מייקה נורי, המאמן החדש של הבלייזרס, וטענו כי הקפיצה שיעשה הכוכב הישראלי תהיה המפתח להצלחת הקבוצה. וגם: המחמאות שקיבל המאמן

בארצות הברית ממשיכים לנתח את העידן החדש של פורטלנד תחת המאמן מייקה נורי, ואחד הנושאים שעלו הוא השפעתו של דני אבדיה על הצלחת הקבוצה. בפרויקט מיוחד שעסק במאמן החדש של הבלייזרס, נטען כי ההתקדמות של הישראלי בעונה הקרובה תהיה אחד הגורמים המשמעותיים ביותר שיקבעו עד כמה הקבוצה תצליח.

כשנשאל עד כמה נורי יכול לקחת את הבלייזרס, קרלסון לא היסס להציב את הישראלי במרכז התמונה. "השאלה היא באמת כמה גדולה תהיה הקפיצה שדני אבדיה יעשה בפגרה הזו, איך ג'ה מוראנט ישתלב ואיך הסגל סביבם יתחזק. אם נורי ימצא את הרוטציה הנכונה ומוראנט יחזור לעצמו, אני יכול לראות את פורטלנד מנצחת סדרת פלייאוף", אמר.

למעשה, קרלסון סימן את ההתקדמות של אבדיה כאחד המשתנים החשובים ביותר עבור פורטלנד. לצד השתלבותו של מוראנט והתחזקות הסגל, הוא סבור שהיכולת של הפורוורד הישראלי לבצע קפיצת מדרגה נוספת תהיה בעלת השפעה ישירה על מידת ההצלחה של הקבוצה בעונתו הראשונה של נורי כמאמן ראשי.

"אחד מעוזרי המאמן המוערכים בליגה"

לצד ההתייחסות לאבדיה, קרלסון החמיא גם לנורי, שקודם הקיץ לתפקיד המאמן הראשי לאחר חמש עונות בצוות המקצועי של מינסוטה. לדבריו, לא הופתע מהקידום, שכן לנורי מוניטין מצוין ברחבי ה-NBA והוא נחשב במשך שנים לאחד מעוזרי המאמן המוערכים בליגה.

מייקה נורי (רויטרס)

עוד ציין כי אחת מנקודות החוזק הבולטות של נורי היא ניהול המשחק. "הוא יודע להתחבר לשחקנים, אבל אולי היתרון הגדול ביותר שלו הוא ניהול המשחק. במינסוטה סמכו עליו מאוד בכל הקשור להתאמות תוך כדי משחק ולניהול הרוטציות", הסביר.

עם זאת, קרלסון הדגיש כי המעבר מעוזר מאמן למאמן ראשי תמיד מלווה באתגרים, והוסיף כי סימן השאלה הגדול מבחינתו הוא כיצד נורי יתמודד עם האחריות החדשה ויקבל את ההחלטות כמוביל המערכת.

גם החוזה מעורר סימני שאלה

נושא נוסף שעלה בריאיון היה החוזה של נורי, שנחתם לעונה אחת בלבד. קרלסון הגדיר את ההחלטה כ"מוזרה" והסביר כי גם אם ניתן להבין את השיקולים הכלכליים של המועדון, שנה אחת אינה מספיקה כדי להטמיע שיטה מקצועית, לבחון את הסגל ולהחליט אילו שחקנים מתאימים להמשך הדרך.

לדבריו, אם נורי יצליח להפיק את המיטב מהסגל – ובראשו מההתפתחות של דני אבדיה – לצד השתלבותו של מוראנט, לבלייזרס יש סיכוי ממשי לחזור להיות קבוצה שמסוגלת לנצח סדרת פלייאוף במערב.