"אנשים מדממים": אוהדי בית"ר הותקפו בלרנקה

רגע לפני המשחק מול הקפריסאים, הקהל מהבירה סיפר שהותקף סמוך לאצטדיון: "הלה פמיליה לא היו באזור לעזור לנו". מספר פצועים במקום, עצור ישראלי אחד

אירוע אלים התרחש הערב (רביעי) בלרנקה, כשעה לפני פתיחת משחקה של בית”ר ירושלים מול א.א.ק לרנקה במסגרת מוקדמות הקונפרנס ליג, כאשר מספר אוהדי הקבוצה הותקפו סמוך לאצטדיון.

על פי עדויות שהגיעו מהמקום, קבוצת אוהדים המזוהה עם לרנקה התנפלה על אוהדי בית”ר שהיו בדרכם לאצטדיון. כתוצאה מהאירוע נפצעו מספר אוהדים, חלקם ספגו חבלות בפנים.

“אוהדים של לרנקה תקפו אותנו. יש לנו אוהדים מדממים”, סיפרו אוהדים שנכחו במקום. עוד הוסיפו: “אוהדי לה פמיליה בכלל לא היו איתנו, הם כבר נכנסו לאצטדיון כדי לארגן את העידוד. האוהדים שלנו חטפו מכות בכניסה למגרש, לא יודע אם יש קשר לפרו פלסטינים, היה בלאגן גדול”.

כוחות משטרה ואבטחה הוזעקו למקום כדי להשתלט על האירוע ולהפריד בין הצדדים. בשלב זה לא ברור אם נעצרו חשודים בתקיפה. בבית”ר עוקבים אחר ההתפתחויות ומקווים כי האירוע לא ישפיע על ההיערכות למשחק.

האירוע האלים במגרש החנייה בסמוך לאצטדיון הסתיים בעצור ישראלי ושני אוהדי בית״ר פצועים שלא נזקקו לטיפול נמרץ רפואי וטופלו במקום. 6 עצורים קפריסאים, פצוע אחד קפריסאי.