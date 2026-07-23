"אשת הברזל בכדורגל הישראלי, לא מוותרת על אירו"

בצל סאגת קאנגווה והמעבר האפשרי לא.א.ק או פנאתינייקוס, ביוון סימנו את ברקת: "לא הייתם רוצים שהיא תשב איתכם למו"מ, יהיה קשה מאוד לנצח אותה"

בצל המאבק בין פנאתינייקוס לא.א.ק אתונה על קינגס קאנגווה, בתקשורת היוונית סימנו את מי שלטענתם מחזיקה במפתח לעסקה, בעלי הפועל באר שבע, אלונה ברקת. בכתבה נרחבת שהוקדשה לה, תיארו אותה כמי שנחשבת לאחת הדמויות החזקות והקשוחות בכדורגל הישראלי, והבהירו כי המשא ומתן מולה הוא אתגר לא פשוט עבור כל מועדון.

בכתבה נכתב: "גברת הברזל, אלונה ברקת, היא זו שתקבע את עתידו של קינגס קאנגווה, שהפך לעצם המחלוקת בין פנאתינייקוס לא.א.ק". עוד הוסיפו כי "זה בטוח, אלונה ברקת היא מנהלת משא ומתן שלא הייתם רוצים שתשב מולכם מעבר לשולחן".

ביוון הזכירו כי בגרמניה אף כינו אותה בעבר "אנגלה מרקל של הכדורגל", וציינו כי כבר מגיל צעיר הייתה שונה בנוף. "מאז שהייתי ילדה קטנה תמיד התעניינתי בתחביבים שנחשבו של בנים, כמו מרוצי מכוניות. כשגדלתי חשבתי שהדרך הטובה ביותר להפיץ ערכים חינוכיים וליצור שינוי חברתי בעיר היא באמצעות הכדורגל", ציטטו מדברים שאמרה בעבר.

אלונה ברקת (רועי כפיר)

"לא תיתן אפילו אירו אחד ולא תיסוג"

בכתבה סקרו את סיפור חייה של ברקת, מהלימודים בירושלים, השירות הצבאי, המעבר לעמק הסיליקון עם בעלה אלי ברקת, ההצלחה בעולם ההייטק והחזרה לישראל, שבסיומה רכשה את הפועל באר שבע בשנת 2007 תמורת 1.8 מיליון דולר. היוונים הדגישו כי ברקת הפכה את הפועל באר שבע מ"קבוצת קבר לזרים" לאחת הקבוצות המצליחות בישראל. "היא לקחה מועדון שנחשב לבית קברות לכל שחקן זר והפכה אותו לכוח מבוסס בכדורגל הישראלי עם ארבע אליפויות וארבעה גביעים", נכתב.

עוד ציינו כי למרות פעילותה החברתית הענפה, ברקת ידועה כמעסיקה וכמנהלת קשוחה במיוחד. "היא מעסיקה מאוד נוקשה. היא החליפה 15 מאמנים, והמספר היה גדול יותר אלמלא ברק בכר נשאר חמש שנים". אבל עיקר המחמאות, או האזהרות, הופנו לאופן שבו היא מנהלת משאים ומתנים. "היא אפילו קשה יותר, כמעט חסרת רחמים בכל משא ומתן. היא לא תיתן אפילו אירו אחד, ולא תיסוג עד שהעמדה שלה תתקבל".

לטענת הכתבה, א.א.ק אתונה כבר למדה זאת על בשרה כשניסתה להשלים את רכישתו של קאנגווה לפני משחקה הראשון של הפועל באר שבע באירופה. "א.א.ק כבר הבינה את זה כשהתנגשה בקיר", כתבו. כעת, כך לפי היוונים, פנאתינייקוס היא זו שמנסה להגיע להסכמות עם ברקת, אך גם שם מבינים שהדרך לעסקה אינה פשוטה. הכתבה נחתמה במשפט מסקרן במיוחד: "פנאתינייקוס נכנסת כעת למשא ומתן. לא משנה איך הסיפור הזה יסתיים – דבר אחד בטוח: את אלונה ברקת יהיה קשה מאוד לנצח".