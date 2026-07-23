לפני לרנקה: שחקני בית"ר התאספו לתפילת ט' באב

רגע לפני המשחק בקפריסין במוקדמות הקונפרנס ליג, הירושלמים התאספו לתפילת מנחה בעיצומו של הצום. אצילי שחוגג היום עברי, זכה לברכה מהרב פייקובסקי

בית”ר ירושלים תחל הערב (חמישי, 19:30) את המסע האירופי שלה לעונת 2026/27 בקפריסין אצל א.א.ק לרנקה, במטרה להעפיל לסיבוב המוקדמות הבא של הקונפרנס ליג ובתקווה להשיג שלב בתים אירופי לראשונה בתולדות המועדון.

המשחק של הירושלמים נקבע על מועד ט’ באב ובעצם חלק מהשחקנים יקחו חלק במשחק תוך כדי שהם בצום, אך רגעים לפני המשחק, שחקני בית”ר ירושלים התאספו לתפילת מנחה של ט’ באב יחד עם הרב רסקין שדאג לספר תורה, והראו שאפשר לשמור על המצוות גם בחו”ל וגם לפני משחק חשוב יש מקום לאמונה, תפילה ומסורת.

מי שחוגג היום את יום הולדתו העברי הוא עומר אצילי, שזכה לברכה אישית מהרב עמי פייקובסקי: “מאחל לך מכל הלב שפע של ברכות. יהי רצון שכל מה שתעשה תצליח, שתזכה לבריאות איתנה, למנוחת הנפש, לשמחה גדולה ולשפע של הצלחות בכל מעשה ידיך. שתמשיך להיות אדם מיוחד עם לב גדול, ותזכה להגשים את כל חלומותיך מתוך אושר, אהבה וברכה. יום הולדת שמח, אוהב אותך המון, מלך”.

שחקני בית"ר ירושלים בתפילת מנחה של ט' באב (הרב רסקין)

שחקני בית"ר ירושלים בתפילת מנחה של ט' באב (הרב רסקין)

משה אוחיון, זיו בן שימול ושחקני בית"ר בתפילת מנחה (הרב רסקין)