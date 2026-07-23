שועה ואצילי ב-11, גיל כהן וקראבלי במרכז ההגנה

בצל צום תשעה באב, בית"ר ירושלים פותחת את דרכה באירופה לעונת 2026/27. אלמוג כהן יפתח עם וורקו באמצע ומיגל סילבה בין הקורות. ההרכב המלא בפנים

בית”ר ירושלים תפתח היום (חמישי, 19:30) את הקמפיין האירופי שלה, כשהיא תתארח אצל א.א.ק לרנקה, במסגרת המשחק הראשון של הסיבוב השני במוקדמות הקונפרנס ליג.

הקבוצה מהבירה תצטרך להתחשב בשחקנים שבחרו לצום, מבחינה פיזית, אך רוצה לפתוח ברגל ימין את המסע האירופי שלה, במטרה לכל הפחות לשפר את ההישג מהשנה שעברה, אז הצהובים-שחורים הודחו בסיבוב השלישי.

אלמוג כהן מצידו עורך את הופעת הבכורה כמאמן בזירה האירופית, וינסה לשים מאחוריו את ההפסד בפנדלים, בו הירושלמים הפסידו להפועל תל אביב והודחו מגביע הטוטו.

הרכב בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, נאנה אנטווי, גיל כהן, בריאן קרבאלי, ירדן כהן, בוריס אינו, נועם מוצ’ה, דניאל וורקו, ירדן שועה, יוג’ין אנסה ועומר אצילי.