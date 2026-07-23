ארסנל החתימה שחקן כנף חדש, גרנאצ'ו באסטון וילה

העברות: התותחנים החתימו את כריסטוס צוליס, לאחר עונת שיא בבלגיה. שחקן ההתקפה הארגנטינאי בדרך ליעד שלישי בפרמייר ליג. וגם: הקאמבק של אנחל קוראה

לאחר סיומו של המונדיאל, חלון ההעברות של הקיץ בשיאו והקבוצות ברחבי אירופה והעולם מחפשות להתחזק לקראת עונת 2026/27 שבפתח. אנחנו ב-ONE עושים לכם סדר ומביאים לכם את כל החדשות והעסקאות המעניינות.

# ארסנל השלימה רשמית את החתמתו של הקיצוני היווני, כריסטוס צוליס, מקלאב ברוז’ בחוזה לחמש שנים. העסקה, שנאמדת ב-34 מיליון פאונד, מהווה שיא מכירות עבור הליגה הבלגית. צוליס בן ה-24, ששיחק בעבר בנורוויץ’ סיטי, רשם עונת שיא פנומנלית בבלגיה עם 17 שערים ו-23 בישולים ב-36 הופעות ליגה. היווני מגיע ללונדון כמחליפו הישיר של לאנדרו טרוסארד, שעזב לבשקטאש בעסקה של 17 מיליון פאונד.

# אסטון וילה אישרה את החתמתו של אלחנדרו גרנאצ’ו מצ’לסי בעסקת השאלה לעונה אחת עם חובת רכישה מותנית, שנחשבת לקלה. שחקן הכנף הארגנטינאי הבינלאומי, שהגיע לבלוז ממנצ’סטר יונייטד רק בקיץ שעבר תמורת 40 מיליון פאונד, עוזב את סטמפורד ברידג’ פחות מ-12 חודשים מאז הגעתו. החבילה הכוללת, כולל דמי ההשאלה, עונה על הדרישה הכספית של צ’לסי המוערכת בכ-42.6 מיליון פאונד. גרנאצ'ו אף נמנע מלהתייצב לאימוני קדם העונה של הקבוצה כדי להאיץ את המעבר לווילה פארק.

כריסטוס צוליס, יגיע לתותחנים אחרי עונת שיא (IMAGO)

# קאמבק גדול, אנחל קוראה סגר בריבר פלייט. אחרי התקופה בטיגרס המקסיקנית, שחקן התקפת נבחרת ארגנטינה ואקס אתלטיקו מדריד חוזר למולדתו. בריבר פלייט אישרו כי הגיעו לסגירה סופית על סך 17 מיליון דולר מול טיגרס. קוראה, שנתן את האור הירוק, יחתום על חוזה עד 2029 ויגיע בקרוב לבדיקות רפואיות בבואנוס איירס.

# ניוקאסל החתימה את אלחאג’י במבה ממונאקו

המגפייז פתחו את הכיס בגדול. פבריציו רומאנו מדווח כי ניוקאסל הגיעה לסגירה מלאה על צירופו של הקשר הצרפתי ממונאקו תמורת חבילה שערכה נאמד ב-41 מיליון אירו. במבה כבר הסכים לתנאיו האישיים וטס לאנגליה לעבור בדיקות רפואיות לקראת חתימה על חוזה ארוך טווח, כאשר מונאקו תיהנה גם מ-15% ממכירה עתידית.

