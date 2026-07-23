דקה 28: שריף - מכבי ת"א 1:0

מוקדמות הליגה האירופית, סיבוב שני: החבורה של מילר שולטת ומובילה. הצהובים פתחו בלחץ נהדר ואבו פרחי כבש בנגיחה (5'), יחזקאל ופרץ החמיצו מקרוב

הקמפיין האירופי של מכבי תל אביב יוצא לדרך בשעה זו, כשהצהובים מתארחים אצל שריף טיראספול, במסגרת המשחק הראשון של הסיבוב השני במוקדמות הליגה האירופית. החבורה של קני מילר פתחה ברגל ימין את העונה עם הניצחון 1:3 על הפועל באר שבע באלוף האלופים, ותנסה להמשיך בדרך הזו מול מוליכת הליגה המולדבית.

מכבי מגיעה למשחק במצב רוח חיובי, מעבר לזכייה בתואר הראשון של העונה, הקבוצה גם הציגה כדורגל נהדר ועלתה בכל הפרמטרים על יריבתה מבירת הנגב. הצהובים מגיעים לצמד המפגשים כפייבוריטים, שכן המולדבים מדורגים יותר מ-60 מקומות אחריהם בדירוג אופ”א.

מן העבר השני, החבורה של ויקטור מיכאילוב מגיעה גם כן בפורמה טובה, עם שלושה ניצחונות מתוך ארבעת מחזורי הפתיחה בליגה המולדבית. בעונה שעברה הפסידה שריף בסיבוב הזה פעמיים לאוטרכט ההולנדית (3:1, 4:1) ולאחר מכן נפלה לקונפרנס ליג שם הודחה מאירופה ע”י אנדרלכט הבלגית.

שתי הקבוצות לא נפגשו מעולם, אבל למולדבים יש היסטוריה עם קבוצות ישראליות, בעונת 2016/17 הודחה על ידי הפועל באר שבע בסיבוב השני של מוקדמות ליגת האלופות, וב-2023/24 הודחה למכבי חיפה באותו השלב.

מחצית ראשונה

דקה 1: התמודדות יצאה לדרך.

דקה 5, שער! מכבי תל אביב עלתה ליתרון 0:1: הצהובים פתחו חזק מאוד את ההתמודדות וגם הכניסו את הכדור לרשת, עידו שחר הרים כדור נפלא לרחבה וסייד אבו פרחי נגח מצוין לשער.

דקה 6: החבורה של קני מילר לא הורידה את הרגל מהגז. אחרי התקפה קבוצתית נפלאה, הכדור הגיע לשגיב יחזקאל שממצב קורץ בתוך הרחבה הוא בעט מעל השער.

דקה 8: המארחת כמעט השוותה, ספאטה הרים כדור מתוחכם לג’יידר אספרייה מורנו שנגח טוב, אבל אופק מליקה הגיב היטב ועצר לקרן.

דקה 17: באיי סיס ביצע עבירה גסה במרכז המגרש וקיבל כרטיס צהוב.

דקה 20: אבו פרחי קיבל את הכדור בתוך הרחבה והוא פרגן לדור פרץ שהגיח נפלא מאחור, אבל הבעיטה שלו הייתה חלשה ונעצרה בידי אמיל טימבור.

ההרכב של מכבי תל אביב: אופק מליקה, איתי בן חמו, מוחמד עלי קמארה, רז שלמה, רוי רביבו, שגיב יחזקאל, איסוף סיסוקו, איתמר נוי, עידו שחר, דור פרץ, סייד אבו פרחי.

ההרכב של שריף טיראספול: אמיל טימבור, באיי סיס, סומאילה מגאסובה, ראי לופס, מיגל מוטה, דנילה פורוב, ארלי פרג’יוני, דוראסו קלאס, ספאטה, לוקו יורס-אולריץ’, ג’יידר אספרייה מורנו.