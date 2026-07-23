דרישה מהקבוצות להיערכות מיידית באצטדיונים

בצל המצב הביטחוני, מנהלת הליגות בכדורגל פנתה במכתב לקבוצות ליגת העל: "לוודא שכל המרחבים המוגנים פנויים ומוכנים לשימוש, יש להיערך לכל תרחיש"

מנהלת הליגות שלחה היום (חמישי) מכתב רשמי לכל קבוצות הליגות המקצועניות, בו היא דורשת מהמועדונים לוודא כי האצטדיונים הביתיים ערוכים לכל שינוי במצב הביטחוני ולהגבלות התקהלות אפשריות במהלך העונה הקרובה.

המכתב, שנשלח למנכ"לי הקבוצות ונחתם על ידי ממלא מקום מנכ"ל מנהלת הליגות, ניר ינקלביץ, מגיע עם פתיחת עונת המשחקים ובצל המציאות הביטחונית המורכבת.

במנהלת הזכירו כי כבר לאחר פרוץ מבצע "שאגת הארי" גובש מתווה מיוחד לקיום משחקים בהתאם להנחיות פיקוד העורף, שכלל שימוש במרחבים מוגנים והגבלת מספר בעלי התפקידים שנוכחים באצטדיונים.

"לוודא שכל המרחבים המוגנים פנויים ומוכנים לשימוש"

במכתב נכתב: "עם פתיחת עונת המשחקים ובצל המצב הביטחוני המורכב, אנו מבקשים להדגיש את חשיבות ההיערכות של כלל המועדונים לכל תרחיש אפשרי".

עוד צוין כי במסגרת ההיערכות הוגדרו באצטדיונים מרחבים מוגנים תקניים, לצד הצבת מרחבים מוגנים נוספים (ממ"מים), שנועדו לאפשר את קיום המשחקים גם בעתות חירום.

בהמשך המכתב דורשת המנהלת מהמועדונים לבצע בדיקה יסודית של המתקנים: "אנו מבקשים פעם נוספת כי תוודאו שכל המרחבים המוגנים פנויים, נקיים, מסודרים ומוכנים לשימוש במקרה שנזדקק לכך".

בנוסף, המועדונים התבקשו לשלוח נציג מטעמם לסיור באצטדיון: "אנא שלחו את נציגכם על מנת לעשות סיורים בשטח ולוודא זאת באופן אישי מול מנהלי האצטדיונים". המכתב נחתם בפנייה לשיתוף פעולה מצד הקבוצות: "נודה מראש על שיתוף הפעולה".