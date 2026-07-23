מכה לסיטי: רודרי יעבור ניתוח בגב, עתידו בערפל

חדשות רעות לקבוצתו של קשר ספרד, ימים ספורים לאחר שזכה במונדיאל. אין עדיין מועד משוער לחזרתו למגרשים, כאשר במקביל שמו נקשר גם לריאל מדריד

חדשות רעות למנצ'סטר סיטי. רודרי צפוי לעבור ניתוח בגב, כאשר בשלב זה אין כל הערכה לגבי מועד חזרתו למגרשים. הפציעה מטילה צל כבד על פתיחת עידן אנצו מארסקה באצטדיון איתיחאד, שעשוי להיאלץ להסתדר ללא אחד השחקנים החשובים ביותר של הקבוצה.

על פי דיווחים באנגליה ובספרד, קפטן נבחרת ספרד סובל מפציעה בגב שתצריך התערבות כירורגית. בסיטי טרם פרסמו הודעה רשמית בנושא, אך העובדה שלא נקבע לוח זמנים לחזרה מעידה כי במועדון מעדיפים שלא להאיץ את תהליך השיקום.

הפציעה מגיעה ימים ספורים בלבד לאחר שרודרי רשם את אחד מרגעי השיא בקריירה שלו, כשהוביל את ספרד לזכייה במונדיאל 2026 ואף זכה בכדור הזהב של הטורניר. הקשר בן ה-30 פתח בכל שמונת משחקי הנבחרת והיה מהגורמים המרכזיים בזכייה הראשונה של ספרד בגביע העולם מאז 2010.

רודרי (רויטרס)

גם הפציעה וגם החוזה מדאיגים את סיטי

רודרי אמנם סיים את המונדיאל בכושר מצוין, אך בשנים האחרונות הוא מתמודד עם רצף של פציעות. בספטמבר 2024 הוא קרע את הרצועה הצולבת בברכו והחמיץ כמעט את כל עונת 2024/25. לאחר שחזר לפעילות המשיך לסבול מבעיות בשרירי הירך האחורית ובמפשעה, שהגבילו אותו ל-33 הופעות בלבד בכל המסגרות בעונה החולפת, מתוכן 17 משחקי ליגה.

כעת נוספה גם פציעת הגב, שמעמידה בספק את פתיחת העונה של סיטי. בעונת הטרבל ההיסטורית ב-2022/23 היה רודרי אחד השחקנים החשובים בקבוצה של פפ גווארדיולה, רשם 56 הופעות ואף כבש את שער הניצחון בגמר ליגת האלופות מול אינטר.

היעדרותו של הספרדי צפויה להוות אתגר משמעותי עבור מארסקה, שפותח את דרכו כמחליפו של גווארדיולה לאחר עשור מוצלח במיוחד של המאמן הקטלוני במנצ'סטר. למרות שבקיץ צירפה סיטי את אליוט אנדרסון מנוטינגהאם פורסט תמורת 116 מיליון ליש"ט, במועדון עדיין חוששים מההשפעה שתהיה להיעדרותו של הקשר.

רודרי וניקו גונסאלס במאבק על הכדור (רויטרס)

במקביל, גם עתידו של רודרי ממשיך לעורר סימני שאלה. חוזהו במנצ'סטר סיטי מסתיים בקיץ 2027, ולפי הדיווחים טרם הביע נכונות להאריך את ההתקשרות. השיחות בין הצדדים היו אמורות להתחדש לאחר סיום המונדיאל, אך בשלב זה לא נרשמה התקדמות.

בחודשים האחרונים שמו של רודרי נקשר פעם אחר פעם לריאל מדריד. לפי דיווחים שונים בספרד, הקשר אף נתן אור ירוק למעבר עתידי לבלאנקוס, בעוד שנשיא המועדון פלורנטינו פרס רואה במהלך אפשרות מעניינת. מנגד, באנגליה דווח כי נכון לעכשיו לריאל מדריד אין כוונה להגיש הצעה עבורו, למרות שהשחקן כבר הביע בעבר את רצונו לחזור לשחק בספרד בשלב מסוים של הקריירה.

בינתיים, כל העיסוק בעתידו נדחק הצידה. בסיטי מקווים בראש ובראשונה שהניתוח יעבור בהצלחה ושאחד השחקנים החשובים ביותר של המועדון יוכל לחזור למגרשים בהקדם, גם אם בשלב זה אין כל תאריך יעד לכך.