צפו: אוהדי הפועל תל אביב בשיירה בדרך לאצטדיון

לקראת המשחק של האדומים מול לודוגורץ בקונפרנס ליג ב-21:30, התרגשות עצומה אצל הקהל שהגיע בהמוניו וכ-30 אוטובסים יצאו בליווי גדול של המשטרה

אחרי 12 שנים ללא הופעה במסגרת אירופית, הפועל תל אביב תחזור הערב (חמישי, 21:30) לבמה היבשתית כשתפגוש על אדמת הונגריה את לודוגורץ הבולגרית במסגרת הסיבוב השני של מוקדמות הקונפרנס ליג. אלפי אוהדים אדומים עשו את הדרך כדי לתמוך בקבוצה ברגע המרגש.

כ-30 אוטובוסים יצאו בשיירה מסודרת מבודפשט לעבר האצטדיון, במסע שנמשך כשעתיים וחצי, כשאלפי האוהדים מלווים את הקבוצה לקראת המשחק.

השיירה המטורפת של אוהדי הפועל ת"א למשחק

מי שליוותה את השיירה הייתה גם המשטרה המקומית, שהעמידה לא פחות משבע ניידות אבטחה לאורך הדרך. מדובר במבצע לוגיסטי חריג, כאשר השיירה הגדולה של אוהדי הפועל עושה את דרכה בצורה מאורגנת לאצטדיון בתקווה לראות את הקבוצה פותחת את הקמפיין האירופי ברגל ימין. צפו.

השיירה של אוהדי הפועל תל אביב (פרטי)