עושים סדר בפרשת טבריה: שלושת הצירים של הסערה

האישומים החמורים נגד המאמן והצוות, המגעים להסדר טיעון מול השחקנים שממתינים לאישור WADA, וכתב האישום של ההתאחדות: תמונת המצב המלאה של הפרשה

פרשת העירויים בעירוני טבריה תופסת תאוצה ומסתעפת לכמה חזיתות מקבילות. כדי להבין לאן הולך אחד האירועים החמורים והמורכבים בשנים האחרונות בכדורגל הישראלי, עשינו סדר בשלושת הרבדים המרכזיים שמנהלים כעת את האירוע.

החזית מול הצוות והבעלים: כתב אישום חסר תקדים

הזירה המרכזית כרגע היא העמדתם לדין של אנשי המקצוע והנהלת המועדון על ידי הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט. כתב התביעה הוגש נגד שישה מעורבים מרכזיים: מאמן הקבוצה אלירן חודדה, המנהל הטכני חן סול, הבעלים מיקי ביתן, מנהל הקבוצה גבריאל כהן, מאמן הכושר שלומי ודררו ואיש הצוות אביב ג'יבלי נגד השישה מיוחסות עבירות חמורות של ביצוע וארגון מתן עירויי נוזלים אסורים לשחקנים, לצד טענות קשות על ניסיונות טיוח, תיאום גרסאות ושיבוש חקירה.

החזית מול השחקנים: מגעים להסדר טיעון ועיניים נשואות ל-WADA

במקביל לטיפול בצוות, הסוכנות מנהלת הליך נפרד מול חמשת השחקנים שקיבלו את העירויים: דוד קלטינס, גיא חדידה, ניב גוטליב, סמביניה ויונתן טפר. בימים אלו מתנהלים מגעים להסדר טיעון מול השחקנים, אך הדרך לחתימה תלויה בגורם בינלאומי: הסוכנות הישראלית פנתה לקבלת אישור רשמי מ-WADA (הסוכנות העולמית למניעת סימום בספורט). ללא אור ירוק מהארגון העולמי, לא ניתן יהיה להתקדם ולהשלים את ההסדרים.

שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

חזית ההתאחדות לכדורגל: כתב אישום מוכן "בקנה"

הרובד השלישי והקריטי לעתיד המועדון הוא המישור המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל. בהתאחדות כבר הכינו כתב אישום חמור נגד הקבוצה, אך בשלב זה מעדיפים להמתין להשלמת הסדרי הטיעון של השחקנים מול הסוכנות למניעת סימום.

אם חתימת ההסדרים תתעכב, ההתאחדות עשויה להגיש את כתב האישום באופן מיידי גם בלעדיהם. ההתאחדות לכדורגל לא צפויה לדרוש עונש של הורדת ליגה בכתב האישום עצמו, אלא תותיר את הכרעת עונשה של טבריה לשיקול דעתו של בית הדין המשמעתי.