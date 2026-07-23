עד סוף אוגוסט: אוליסה יעזוב את ביתו במינכן

בצל השמועות על מעבר ריאל מדריד, הכוכב הצרפתי ייאלץ לפנות את ביתו בקרוב, כשהוא שוכר את הווילה ששייכת לג'רום בואטנג והאחרון החליט למכור אותה

שמו של מייקל אוליסה ממשיך לככב בכותרות בתקופה האחרונה. לאחר ההופעות המרשימות שלו במדי נבחרת צרפת ועל רקע הדיווחים הקושרים אותו לריאל מדריד, כעת נודע כי הקשר בן ה-24 ייאלץ לעזוב את ביתו במינכן, אך הסיבה לכך אינה קשורה כלל לעתידו המקצועי.

על פי דיווח ב"בילד", אוליסה, המשחק בבאיירן מינכן, יצטרך לפנות את הווילה היוקרתית שבה הוא מתגורר עד סוף חודש אוגוסט, לאחר שבעל הנכס החליט להעמיד אותו למכירה.

הצרפתי שוכר מאז ספטמבר 2024 את הווילה של ג'רום בואטנג בגרינוואלד, הנמצאת במרחק של כעשר דקות נסיעה בלבד ממתחם האימונים של באיירן מינכן, זבנר שטראסה.

מייקל אוליסה (IMAGO)

וילה מפוארת, אך הבעלים החליט למכור

מדובר באחד הבתים היוקרתיים באזור, הכולל עשרה חדרים, חדר כושר פרטי, קולנוע ביתי, מרתף יינות, מתחם ספא עם סאונה וג'קוזי, וכן בריכת שחייה חיצונית.

לפי הדיווח, בואטנג, שרכש את הנכס בשנת 2016 תמורת 7.4 מיליון אירו, החליט למכור אותו לאחר שקיבל מספר הצעות. שוויו הנוכחי של הבית מוערך בכ-11.5 מיליון אירו.

בשל כך, אוליסה ייאלץ למצוא בית חדש במינכן במהלך השבועות הקרובים. בגרמניה ובצרפת מדגישים כי לעזיבתו את הווילה אין כל קשר לשמועות על מעבר אפשרי לריאל מדריד, אלא מדובר בהחלטה של בעל הנכס למכור את הבית.

אוליסה, שמעדיף בדרך כלל להתרחק מאור הזרקורים, מוצא את עצמו בתקופה האחרונה במרכז תשומת הלב, הן בזכות יכולתו על כר הדשא, הן בעקבות ההתעניינות שמגיעה מכיוונה של ריאל מדריד והן בשל פרסומים נוספים מחוץ למגרש. כעת, לפחות בכל הנוגע למקום מגוריו, הוא ייאלץ לבצע שינוי נוסף עוד לפני סיום הקיץ.