חקירה נגד מיאמי ובקהאם בעקבות החתמת קאסמירו

ב-MLS חושדים שהקבוצה בה משחק ליאו מסי הפרה את התקנון: מה עומד במרכז הבדיקות, מהי רשימת ה-Discovery ומדוע היא במרכז הפרשה והאם יוטלו סנקציות?

אינטר מיאמי שוב מסתבכת מול הנהלת ה-MLS. שעות ספורות לאחר שהכריזה באופן רשמי על צירופו של קאסמירו, הודיעה הליגה כי פתחה בחקירה נגד המועדון שבבעלות דייויד בקהאם, בחשד להפרת התקנון במהלך שהוביל להחתמתו של הקשר הברזילאי.

קאסמירו, שעזב את מנצ'סטר יונייטד כשחקן חופשי לאחר שהמועדון החליט שלא להאריך את חוזהו, חתם במיאמי עד סיום עונת 2027 של ה-MLS, עם אופציה להארכת ההסכם עד 2029. הברזילאי בן ה-34 מצטרף לסגל נוצץ הכולל את ליאו מסי, רודריגו דה פול וסרחיו רגילון.

אלא שמיד לאחר ההכרזה על העסקה פרסמה הנהלת ה-MLS הודעה חריגה, בה נמסר כי היא בודקת טענות ל"טמפרינג" (Tampering), התנהלות אסורה במסגרת הליגה, הקשורות לאופן שבו אינטר מיאמי השיגה את הזכויות לצרף את קאסמירו.

קאסמירו (אינטר מיאמי)

מה עומד במרכז הפרשה?

במוקד החקירה עומדות זכויות ה-"Discovery" של קאסמירו, מנגנון ייחודי ל-MLS, המעניק לקבוצה זכות ראשונים על שחקנים שאינם חתומים באחת מקבוצות הליגה. כל מועדון רשאי להחזיק עד חמישה שחקנים ברשימת ה-Discovery שלו, ובכך למנוע מקבוצות אחרות לנהל עמם משא ומתן ללא הסכמתו. במקרה של קאסמירו, הזכויות היו שייכות ללוס אנג'לס גלאקסי. אינטר מיאמי הודיעה כי רכשה את הזכויות מהמועדון מקליפרניה, כאשר לפי הדיווחים שילמה עבורן כ-880 אלף אירו (כ-750 אלף ליש"ט).

בהודעת ה-MLS נכתב: "הליגה בוחנת טענה להפרת התקנון מצד אינטר מיאמי. אנו אוספים את כל המידע הרלוונטי ולא נגיב בנושא עד להשלמת הבדיקה. אינטר מיאמי ולוס אנג'לס גלאקסי הגיעו להסכם בנוגע לזכות הראשונים להחתמת קאסמירו, אך תנאי ההסכם יפורסמו רק לאחר סיום החקירה". גם לוס אנג'לס גלאקסי אישרה כי נחתם הסכם בין הצדדים והבהירה כי פרטיו ייחשפו רק לאחר סיום החקירה המתנהלת על ידי הליגה.

זו אינה הפעם הראשונה שאינטר מיאמי מסתבכת מול רשויות ה-MLS. בשנת 2021 נקנס המועדון בכשני מיליון דולר לאחר שהפר את חוקי תקרת השכר סביב החתמתו של בלז מטווידי. באותה פרשה נקבע כי השכר ששולם לצרפתי היה גבוה מהמותר, מה שהעניק למיאמי למעשה ארבעה שחקנים במעמד "שחקן מיועד" (Designated Player), למרות שהתקנון מתיר שלושה בלבד.

קאסמירו (IMAGO)

בעקבות אותה פרשה הושעה לשנה המנהל פול מקדונו, בעוד הבעלים חורחה מאס נקנס באופן אישי. בנוסף, המועדון ספג קנסות נוספים בגין הפרות דומות שנגעו להחתמותיהם של אנדרס רייס, לאנדרו גונסאלס פירס, ניקולאס פיגאל וחוליאן קראנסה.

קאסמירו מגיע לארצות הברית לאחר קריירה מפוארת, במהלכה זכה חמש פעמים בליגת האלופות עם ריאל מדריד ובהמשך גם הניף את גביע הליגה האנגלי והגביע האנגלי עם מנצ'סטר יונייטד. הוא סיים את דרכו באולד טראפורד עם 160 הופעות, 26 שערים ו-14 בישולים.

לפני שהחקירה הפכה לרשמית, דייויד בקהאם הספיק לברך על הרכש החדש ואמר: "קאסמירו הוא ווינר שהשיג כל כך הרבה בכדורגל. אחרי קריירה מדהימה בריאל מדריד ובמנצ'סטר יונייטד, אני שמח שהוא בחר להפוך את מיאמי לבית הבא שלו". בשלב זה לא הוטלו סנקציות על אינטר מיאמי, אך אם יימצא כי המועדון אכן הפר את תקנות הליגה, הוא עלול לעמוד בפני עונשים משמעותיים, כפי שכבר קרה לו בעבר.