פנאתינייקוס טוענת שסיכמה עם קאנגווה מאז מאי

מחטף בדרך? אחרי נפילת העסקה עם א.א.ק אתונה, מועדון הפאר נכנס לתמונה וביוון טוענים שהצדדים הגיעו לסיכום עוד מאז חודש מאי. הפרטים המלאים בפנים

עתידו של קינגס קאנגווה ממשיך לעמוד במרכז הדיווחים ביוון. לאחר שבימים האחרונים נקשר שמו לא.א.ק אתונה, כעת מדווח כי פנאתינייקוס מגבירה את המאמצים לצרף את קשר הפועל באר שבע, ואף מחזיקה ביתרון מסוים במרוץ להחתמתו.

על פי דיווח ב-Sport24, פנאתינייקוס כלל אינה חדשה בתמונה. במועדון הגיעו להסכם עקרוני עם הקשר הזמבי כבר בשבוע הראשון של חודש מאי, עוד בתקופה שבה רפא בניטס עמד על הקווים. הירוקים המתינו למינוי המאמן החדש ובמקביל ניהלו משא ומתן עם הפועל באר שבע בנוגע לרכישת כרטיסו של השחקן.

לפי הפרסום, גם המאמן החדש, נייסטרופ, בחן את מצבו של קאנגווה ואישר את המשך קידום העסקה, כאשר במועדון מאמינים שהקשר עדיין נמצא בראש רשימת המועמדים לחיזוק הקישור.

קינגס קאנגווה (ראובן שוורץ)

א.א.ק העלתה את המחיר, פנאתינייקוס לא מוותרת

בדיווח נוסף ביוון נטען כי פנאתינייקוס מחפשת מתחילת חלון ההעברות קשר מרכזי. תחילה ניהלה הקבוצה מגעים ממושכים עם מתיאס ינסן מברנטפורד, אך לאחר שלא הצליחה להגיע להבנות עם הדני, הפנתה את מלוא תשומת הלב לקאנגווה.

במקביל, ההתעניינות של א.א.ק אתונה בשחקן העלתה את מחיר העסקה והגבירה את התחרות על שירותיו. למרות זאת, בפנאתינייקוס סבורים כי היתרון שלהם טמון בכך שאפשרו לקאנגווה להשתתף במוקדמות ליגת האלופות, דבר שלטענתם עשוי להשפיע על החלטתו.

עוד דווח כי גורמים בסביבת השחקן ובהפועל באר שבע אישרו שפנאתינייקוס מגלה עניין ממשי בקשר, וכי בימים הקרובים ניתן יהיה להבין האם המגעים יבשילו לכדי עסקה. בינתיים, בפנאתינייקוס מתמקדים במשחק מול פאקשי במסגרת הסיבוב השני של מוקדמות הקונפרנס ליג, אך במועדון צפויים לשוב ולעסוק במגעים לצירופו של קאנגווה מיד לאחר ההתמודדות. ביוון מעריכים כי עמדת הקשר המרכזי נמצאת בראש סדר העדיפויות של המועדון, ולכן ההתפתחויות בפרשה צפויות להגיע בקרוב.