מוריס אוזן יאמן את עירוני טבריה בחודש הקרוב

במועדון החליטו על מאמן זמני. במידה שחודדה יורחק לתקופה ארוכה, חיפשו מאמן קבוע. הבעלים קלמנזון תוקף: "תיק שנתפר ברשלנות, בהיסטריה ובחיפזון"

פרשת עירוני טבריה מגיעה לשיאה: הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט בע"מ הגישה היום (חמישי) כתב תביעה חמור וחסר תקדים לבית הדין לסמים בספורט נגד שישה מבעלי התפקידים והצוות של המועדון, בגין ביצוע וארגון של מתן עירויי נוזלים אסורים לשחקני הקבוצה, לצד ניסיונות טיוח ושיבוש חקירה.

כעת, במועדון החליטו כי מוריס אוזן יהיה זה שיאמן את הקבוצה בחודש הקרוב. במידה שטבריה יראו שחודדה מורחק לתקופה ארוכה, יחפשו מאמן אחר שיתפקד באופן קבוע.

לפי כתב התביעה, האירוע התרחש לקראת סוף העונה החולפת בעת שעירוני טבריה הייתה מצויה בעיצומם של מאבקי הפלייאוף התחתון על ההישארות בליגה. ב-29 באפריל 2026 או בסמוך לכך, לאחר אחד המשחקים, קיימו המאמן אלירן חודדה והבעלים מיקי ביתן (שהורחק בפרשת החוזים הכפולים) שיחה שבה הועלתה האפשרות לתת לשחקנים עירוי נוזלים, במטרה לשפר את ביצועיהם ולהקל על התאוששותם בין המשחקים.

שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

במועדון ספורט עירוני טבריה מסרבים להישאר חייבים בעקבות התפתחות זו. בעלי המועדון, אריה קלמנזון, יצא בהתקפה חריפה נגד התובעת והמסמך שהוגש לבית הדין: "המסמך שפורסם מוכיח את מה שטענו מהרגע הראשון - מדובר בתיק שנתפר ברשלנות, בהיסטריה ובחיפזון. את כל התשובות והראיות שלנו נציג בבית הדין, ושם האמת תצא לאור!"