אישומים חמורים: הטיעונים בכתב התביעה נגד טבריה

רכישת הציוד, הלחץ על השחקנים, הטעיית מדי המד"א ושיבוש החקירה: כתב התביעה נגד המועדון מפרט שורה ארוכה של הפרות קשות על אלירן חודדה והצוות שלו

מסמך התביעה שהגישה הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט לבית הדין חושף את מלוא הטיעונים והראיות בפרשה שמסעירה את עירוני טבריה. התביעה, שנכתבה על ידי היועץ המשפטי עו"ד אסף אלרום, נשענת על שורה של סעיפי הפרה חמורים מתוך הקוד העולמי למניעת סימום ומפרטת כיצד לפועל המערך המדובר.

כוונה ושימוש בשיטה אסורה תוך אדישות לבריאות השחקנים

לפי כתב התביעה, בסוף אפריל 2026, בעיצומם של מאבקי ההישארות בליגת העל, יזמו המאמן אלירן חודדה והגורם הבכיר מיכאל ביתן תוכנית לתת לשחקנים עירויי נוזלים כדי לזרז התאוששות ולשפר ביצועים. העירויים ניתנו בנפח העולה על הרף המותר (100 מ"ל ל-12 שעות), ללא הצדקה רפואית, ללא פטור לשימוש טיפולי ובסביבה שאינה סטרילית.

בסוכנות מדגישים כי עצם היוזמה, הארגון והתחלת הטיפול מהווים הפרה מלאה (או לחלופין ניסיון להפרה), וכי כישלון או הצלחת השיטה אינם משנים את עצם ביצוע העבירה. מעבר לכך, הטיפולים בוצעו ללא אישור או פיקוח של רופא הקבוצה, ללא תיעוד מינונים, קצב הזלפה או היסטוריה רפואית, תוך גילוי אדישות מוחלטת וזלזול בוטה לבריאות השחקנים וחשיפתם לסיכונים רפואיים של הליך פולשני בסביבה לא מתאימה.

אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

רכישת הציוד, הלחץ הישיר ומצג השווא במדי המד"א

במסגרת התביעה נטען כי המנהל הטכני חן סול הונחה לרכוש ציוד עירויים בנפחים של 1,000 מ"ל ו-500 מ"ל, ודאג לשינועם והגעתם למתחם הקבוצה, מה שמהווה החזקה, סחר וסיוע להפצת שיטה אסורה. במקביל, הופעל לחץ ישיר מצד המאמן אלירן חודדה, אשר הורה לשחקנים להיכנס לחדר לקבלת העירוי ואף הבהיר לפחות לשחקן אחד כי שיתופו במשחק הקרוב מותנה בכך.

הצוות נמנע מלהזהיר את השחקנים בדבר האיסור בתקנון, ובמקום זאת פעל להסוות את הטיפול: המעורבים פנו לחובש מד"א שהגיע למתחם מחוץ למסגרת עבודתו הרשמית וללא ידיעת מעסיקיו, ודאגו כי יפעל כשהוא לבוש במדי מד"א הרשמיים במטרה להטעות את השחקנים וליצור מצג שווא כאילו מדובר בהליך רפואי מוסדר ומאושר.

שיבוש הליכים נרחב ודרישה לענישה מרבית

סעיף מרכזי נוסף בתביעה נוגע לתקופה שלאחר חשיפת הפרשה, אז פעל הצוות במסכת נרחבת של שיבוש הליכים. נטען כי המעורבים (ובפרט מיכאל ביתן) פעלו באופן אקטיבי לתיאום גרסאות כוזבות, העברת מסרים לקראת חקירות, העלמת ראיות והפעלת לחצים במטרה להרתיע עדים ולפגוע בהליך בירור האמת.

שחקני עירוני טבריה (אורן בן חקון)

לאור התכנון המוקדם, ניצול יחסי המרות, הדיווחים הכוזבים והפגיעה בחקירה, הסוכנות דורשת להכיר באירוע כבעל "נסיבות מחמירות" ולהטיל על הנתבעים עונשי השעיה כבדים של בין 4 ל-8 שנים, ועד להרחקה לצמיתות מכל פעילות בספורט, לצד חיוב בהוצאות משפט וחקירה בסך שלא יפחת מ-500,000 ש"ח.