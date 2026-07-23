"התיק יתפוצץ בענק, מי שחושב שטבריה תרד טועה"

עו"ד איל יפה המייצג את עירוני טבריה בפרשת העירויים ל"שיחת היום": "ההליך ב-WADA הוא שערורייה, כל משפטן שמבין בראיות יודע שצריך לגנוז את התיק"

איך תסתיים פרשת העירויים והחשדות נגד עירוני טבריה? עו”ד איל יפה, המייצג את הקבוצה הצפונית בסאגה הבלתי נגמרת, דיבר על כך היום (חמישי) בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE, כשבימים הקרובים צפוי להיות מוגש כתב האישום נגד המעורבים.

אנחנו רואים את ההודעות שיוצאות מטבריה לגבי הפרשה איך אתה רואה את מה שקורה כאן. כתב האישום מוכן וטבריה כבר הגישה את התביעה הבינלאומית?

”לא מתאים לי הגישה הזאת, תשאל את עירוני טבריה לא אותי”.

אבל הם אמרו שהם מתייעצים ומתכוונים להגיש תביעה בינלאומית.

”תשאל את טבריה”.

עירוני טבריה הוציאה הודעה שהיא מתכננת תביעה בינלאומית להתאחדות?

”אם תהיה תשמעו עליה, כרגע אני לא מדבר על זה”.

מה יש לך לומר על תגובת ההתאחדות?

”אני ביקשתי שיגישו כתב אישום כדי שנוכל לדון”.

שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

אני מחזיק ממך ואתה כתבת דברי שקר בפוסטים שלך, אני מוכן לבוא לפוליגרף ונראה מי דובר אמת?

”בוא נתקדם בריאיון תשאל שאלות”.

לאן זה הולך?

”אני לא איש תקשורת אתם אנשי תקשורת מצויינים אני רוצה שתבינו התיק יתפוצץ בפנים של ההתאחדות לכדורגל בענק, אני אומר את זה על סמך הראיות”.

אז למה השחקנים הולכים לעסקי טיעון?

”אני לא אחראי על השחקנים אני על טבריה”.

“יש לי הרבה מה להגיד על מד”א ועל ההתאחדות”

זה ייגמר בלי כלום?

”בלי כלום להגיד זה חסר אחריות אבל מי שחושב שטבריה תרד טועה”.

כן אבל זה בגלל שעוד רגע מתחילה הליגה אבל היא תקבל הורדת נקודות או משהו כזה.

“הורדת נקודות זה עונש חמור מאוד”.

עו"ד איל יפה, המייצג את עירוני טבריה (תומר חבז)

אתה חושב שזה ייגמר בעונש קל?

”כל משפטן שמבין בראיות מבין שצריך לגנוז את התיק הזה”.

למה אסור לתובע להשתתף?

”תלמד משפטים ותבין. העו”ד לא צריך להשתתף בצוות התביעה”.

להבין מה הייתה המעורבות שלו?

“השתתף בחקירת עדים ולא הציג עצמו כעו”ד ואסור לא להשתתף וכל הסיפור רע מאוד לגלעד ברגמן ואמרתי את זה בדיון. בנוסף, השיחה עם גיל ברעם ועוד ועוד”.

מה יש לומר על ההשתתפות של בעלי טבריה מיקי ביטן שמורחק ל7 שנים?

”לא מגיב אמרתי את שלי כבר, ביטן מוכן להיחקר אני לא אתייחס לעניין הזה”.

אבל אתה אומר על אנשים שלא צריכים להיות ואנחנו נותנים קונטרה.

”אני עונה לך זה לא שייך לתיק שלנו ומעבר לכל תדגישו שימוש בעירוי עד 100 מ”מ מותר וחוקי”.

אריה קלמנזון עם עורך הדין איל יפה (תומר חבז)

בסוף התיק ייסגר בכמה לקחו ולמה לא היה שם רופא?

”לא צריך שם רופא ואני יודע שלא לקחו מעל 100 וגם ההתאחדות יודעת”.

מד”א הוציאה הודעה חריפה מאוד.

“יש לי הרבה מה להגיד על מד”א ועל ההתאחדות שרצה למד”א להוציא הודעות”.

ביום שפוצצנו את הפרשה קיבלתי טלפון ממד”א שהם התחילו לחקור.

”קשקוש”.

“אין להתאחדות שום ראיה שנתנו יותר מ-100 מ”מ”

כולם מקשקשים חוץ ממך?

”הבן אדם בא לסייע ולא מעבר זה לא רלוונטי. השאלה אם היה עירוי היא לא במחלוקת השאלה כמה היא גם לא מי שחושב שהיה מעל 100 שיוכיח”.

שחקני עירוני טבריה (אורן בן חקון)

אם השחקנים הולכים לעסקת טיעון זה בעיה

”ההליך ב-WADA הוא שערורייה, אני לא שולט בכולם. לא פניתי לגורם בינלאומי רק מול ההתאחדות. היא תיגמר בקול ענות חלושה אין להתאחדות שום ראיה שנתנו יותר מ-100 מ”מ”.

מתי יוגש כתב האישום?

”הוא אמר לי שזה יקרה בימים הקרובים”.

אתה ייעצת לטבריה להפסיק עם התגובות האלה?

“אני עו”ד לא איש תקשורת אני לא מייעץ לאף אחד שום דבר. לא יודע מה הם היו צריכים לעשות, יש לי קליינטים טובים ותנו לי לעבוד”.