החיזוק להגנה הגיע: לונוויק חתם במכבי חיפה

הבלם ששיחק בעונה החולפת בלוטון האנגלית חתם על חוזה ל-3 שנים אחרי שנרכש מוולבס: "מגיע עם רעב גדול להצליח, לעבוד קשה ולעזור לקבוצה". וגם: שכרו

במכבי חיפה ממהרים והרכש להגנה הגיע. אחרי שהודיעו על לא פחות משלוש החתמות השבוע, שחקן נוסף מצטרף למועדון, כאשר הירוקים הודיעו רשמית על החתמתו של נייג’ל לונוויק, הסורינמי-הולנדי בן ה-23, שחקנה של וולבס אשר שיחק בהשאלה בלוטון בעונה האחרונה, כשהוא חתם על חוזה לשלוש עונות.

לונווייק נחשב לשחקן ורסטילי בעל רגל ימנית חזקה, מהיר, טוב עם הכדור ובעל נוכחות פיזית היכול למלא את החלל גם בעמדת המגן הימני במידת הצורך, ומתאים גם למערך של שלושה בלמים. הירוקים שילמו עבורו 600 אלף אירו שילכו לזאבים, כשהבלם ירוויח 400 אלף אירו לעונה.

לאחר החתימה אמר לונוויק: “מאושר לחתום במועדון הגדול בישראל וללבוש את המדים הירוקים. אני מגיע עם רעב גדול להצליח, לעבוד קשה ולעזור לקבוצה להשיג את כל המטרות שלה העונה”.

איציק עובדיה, נייג'ל לונוויק וליאור רפאלוב (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

המנהל המקצועי ליאור רפאלוב הוסיף: “אנחנו שמחים לצרף את נייג'ל למועדון. מדובר בבלם שאנחנו עוקבים אחריו כבר מספר חודשים, ואנחנו מאמינים שהוא מתאים בדיוק לדרך ולסגנון המשחק שלנו. נייג'ל הוא שחקן טכני, מהיר ואגרסיבי, שגדל באחת האקדמיות הטובות בעולם וצבר ניסיון באנגליה. אנחנו בטוחים שהוא ישתלב במהירות, יתחבר לשחקנים ולקהל, ויתרום לנו רבות. מאחלים לו הצלחה גדולה".

בעונה האחרונה רשם לונוויק, המתנשא לגובה 1.90 מ’, במדי הקבוצה מהליגה השלישית באנגליה 45 הופעות בהן מצא את הרשת פעמיים כשנשלפו לעברו לא פחות מתשעה כרטיסים צהובים.

נייג'ל לונוויק (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

כבר ערך אימון בכורה. מצוקת שחקני הגנה לדרבי

לונוויק, ערך אתמול (חמישי) אימון בכורה בכפר גלים עם חבריו החדשים. לונוויק הסתפק באימון ריצה בצידי המגרש ולא ייכלל מן הסתם בסגל מחר למשחק מול מול הפועל חיפה במסגרת גביע הטוטו.

בשל מצוקת שחקני ההגנה בעקבות הפציעות של פדראו ויילה בטאי, מי שכן אמור להיכלל בסגל הוא הבלם צונאמי, שעשוי מחר לקבל דקות ראשונות ולשחק כמגן שמאלי בזמן שנעם שטייפמן ושון גודלברג ישחקו כבלמים, או שלחלופין צונאמי ישחק כבלם שלישי לצידם של השניים במידה שברק בכר יחליט לשחק במערך של שלושה בלמים.

רצון גדול לסיים את סאגת ירין לוי

מי שחסרו מהאימון היו ירין לוי וזוהר זסנו, שזכו לחופש בעקבות צום ט' באב, מה שלא מנע מהם להתאמן ביום רביעי בזמן שהקבוצה הייתה בחופש. היום השניים אמורים לחזור ולהתאמן עם הקבוצה. השוער עומרי גלזר צפוי לפתוח בין הקורות. כפי שפורסם אתמול ב-ONE חיפה תנסה לצרף את שוער עירוני טבריה גד עמוס כשוער שני. עמוס הביע את רצונו לסגור מעגל ולשחק בשורות הירוקים.

ירין לוי (חגי מיכאלי)

בנוגע לירין לוי, יש רצון גדול מאוד לראות את הקשר חותם על החוזה החדש והמשודרג, בכפוף לכך שיזיז את סעיף השחרור שעומד על 2.5 מיליון אירו לקיץ הבא. בחיפה מבינים שכל זמן שהדבר לא נעשה יכולה לצוץ קבוצה מעבר לים שתודיע שהיא שמה את הכסף על לוי, מה שעלול לטרוף את ההכנות והתוכניות המקצועיות בנוגע למערך הקישור של הקבוצה שבו לוי הפך לברומטר חשוב.