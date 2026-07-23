"נציג המשטרה לנציג אופ"א: לא היה שום דבר חריג"

בצל האירועים סביב הקהל, דובר בית"ר, אסף נחום, ב"שיחת היום": "בדקנו ולא קרה כלום. ההתנהגות לא חזרה על עצמה אחרי המכתב. בלי כרטיס - לא ייכנסו"

בית”ר ירושלים תתארח הערב (חמישי, 19:30) אצל א.א.ק לרנקה בצל צום ט’ באב, אבל בשעות שלפני המשחק עסוקים במועדון בעיקר באוהדים. בקפריסין נפוצו דיווחים על תקריות שבהם היו מעורבים אוהדי בית”ר, לכאורה, ובנוסף במלון בלרנקה טענו שרוססו כתובות גרפיטי, לא נשמר השקט והיה ריח של עישון גראס וביקשו במכתב מהאוהדים ששוהים במקום להתנהג בהתאם. דובר בית”ר, אסף נחום, דיבר על כל זה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איך אתה מגיב על הטענות סביב התנהגות אוהדי בית”ר ומה יש לכם לעשות?

”אני אתייחס למה שפורסם בתקשורת הקפריסאית והודהד בחוסר אחריות בישראל. אנחנו היינו בפגישה עם אופ”א כששמענו על זה, ותוך כדי השיחה נציג אופ”א שאל את האחראי על המשטרה אם היו אירועים חריגים והוא אמר שלא היה כלום ולנו עלתה נורה אדומה. דיברתי איתו בצורה פרטית והוא אמר שגז מדמיע וכל מה שסיפרו לא קרה. ההיערכות כאן גבוהה, זה משחק בסיכון גבוה אבל בדקנו אם יש עצורים או מחפשים אחרי אוהדי בית”ר ושום דבר לא קרה.

“לגבי המכתב במלון, אנחנו לא יכולים לשלוט בכל דבר אני כן יודע שאחרי שהמכתב יצא ההתנהגויות לא חזרו על עצמם ואני מקווה שזה ימשיך ככה”.

המכתב של המלון בלרנקה לאוהדי בית"ר (צילום מסך)

דיברתי עם נציגי המלון שאמרו שהיו התפרעויות של אוהדי בית”ר. דיברת עם אוהדים לעצור בעדם?

”יש שיחות עם האוהדים למרות שאנחנו די מנותקים מהם. אחרי שהמכתב יצא בשעות הצהריים כולם נרגעו, היו כמה שהגזימו לפני. אני גם אנצל את ההזדמנות להגיד שאין עוד כרטיסים לאוהדי בית”ר”.

יש לכם אוהדים בלי כרטיסים שרוצים להיכנס.

”מי שירצה להיכנס יצטרך להגיע עם דרכון ומי שבלי כרטיס לא ייכנס, לא הייתי ממליץ לבחון את העניין הזה באצטדיון. גם אם מישהו קנה ליציע של לרנקה לא מאמין שהוא יוכל להיכנס, כל מי שיש לו כרטיס שיגיע מוקדם וייכנס כמו שצריך, אנחנו לצערנו לא יכולים לקבל עוד כרטיס אחד”.

“צריכים להבין שזו לא ישראל”

אתם לא חוששים שתיווצר מהומה אם יגיעו אוהדים בלי כרטיס?

”אני לא יכול לעצור כל אוהד, אבל צריכים להבין שזו לא ישראל וכל אירוע הוא בינלאומי. אני מקווה שהם יתאגדו למפגש צפייה ולא יגיעו למגרש”.

אוהדי בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

איך אתם מתכוננים למשחק בצל הצום?

”נשתדל כמה שפחות שזה יפריע למשחק, אנחנו לא מוציאים את השמות של מי שצם ומי לא, יש חלק שהעדיפו גם לא לצום”.

מתי יוצא הצום?

”במהלך המשחק. לא תהיה הפסקה של אופ”א, אנחנו נדאג לבריאות השחקנים”.

לא יהיו אינפוזיות?

”לא. יהיו מאז אירועי טבריה אתה בודק הכל גידי”.