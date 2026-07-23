בב"ש יערכו בדיקות מקיפות לאמאדור בגלל הפציעה

במועדון לא ייקחו סיכונים בכל הנוגע למגן אחרי שדווח שסובל מפגיעה באכילס, כשמתקיימים כבר מגעים עם שחקן נוסף. אא"ק מתקדמת לאופציית בילאל נאדיר

לפני צירופו של פדרו אמאדור להפועל באר שבע עדיין נותרו מספר פרטים לסגור בין הצדדים, ובמועדון מדגישים כי העסקה טרם הושלמה באופן סופי, כשיש מגעים מקבילים עם מגן שמאלי נוסף. בארצות הברית עדיין מדווחים שהמגן השמאלי סובל מפציעה בגיד האכילס - אחת הפציעות המורכבות והטורדניות עבור כדורגלנים.

בשל הדיווחים הללו, בבאר שבע מתכוונים לערוך לאמאדור בדיקות רפואיות מקיפות מהנהוג, במטרה לוודא את מצבו המדויק ולהבין האם מדובר בפציעה שמאחוריו או כזו שעלולה להשפיע עליו גם בתקופה הקרובה. במועדון מבהירים כי לא יצרפו שחקן שאינו כשיר, כשהכוונה היא להחתים מגן שיוכל להשתלב באופן מיידי ולעמוד לרשותו של רן קוז'וק.

המגעים עם אא”ק הוקפאו

במקביל, גם בגזרת קינגס קאנגווה אין בשלב זה התקדמות משמעותית. באא”ק אתונה החליטו לעת עתה להקפיא את המגעים בקשר נבחרת זמביה ולהתמקד במועמד נוסף בדמות הקשר המרוקאי בילאל נאדיר, שנחשב לשחקן בעל פרופיל גבוה יותר ועשוי להגיע במקום קאנגווה או לצדו.

קינגס קאנגווה (רדאד ג'בארה)

למרות ההתעניינות מהיוונים, קאנגווה ממשיך להתכונן כרגיל עם הפועל באר שבע וצפוי לפתוח בהרכב במשחק הגומלין מול ויקינגור רייקיאוויק ביום רביעי, כשהאדומים ינסו להפוך את ההפסד 2:1 מהמשחק הראשון ולהעפיל לשלב הבא במוקדמות ליגת האלופות.