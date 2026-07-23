"החקירה נגועה באינטרסים": בטבריה שוקלים לתבוע

במועדון טוענים למעורבות של ההתאחדות בחקירה ושוקלים לשלב עורך דין זר. הקבוצה ממשיכה להתאמן ללא השחקנים המושעים וחודדה: "מאוד קשה להתכונן ככה"

בעירוני טבריה ממשיכים להתאמן לקראת משחקם הראשון בגביע הטוטו בשבת הקרובה (20:30, אצטדיון בראל) מול בני סכנין, כמובן ללא המאמן אלירן חודדה, המנהל הטכני חן סול, סמביניה, דוד קלטינס, ניב גוטליב והקפטן גיא חדידה, שכולם מושעים עקב פרשת העירויים האסורים.

בסביבת השחקנים המושעים אומרים כי הם מדוכדכים מהמצב ומחכים להסדר טיעון שייחתם מולם, אך הם מבינים כי ייתכן שהסדר כזה יאושר מול WADA רק בעוד מספר שבועות. "כרגע, קשה להם מאוד עם המצב. הם בעצם מושעים מכל פעילות ולא יכולים לעסוק במה שהם אוהבים ומתפרנסים ממנו", אמר אחד השחקנים בקבוצה.

"ברור שהמצב לא אידיאלי בכלל וכל ההכנות שלנו לעונה הזאת נפגעו ממש. אנחנו בסגל חסר, בלי המאמן שלנו וחיזוק נוסף לא הגיע. אנחנו גם צריכים בכל מקרה להתחיל את העונה במינוס שש נקודות. המצב ממש לא נעים. במועדון נותנים לנו הכל, אין טענות, עושים הכל כדי לחזק אותנו ולעודד, אבל ברור שככה קשה להתכונן כמו שצריך".

שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

“כל הטענות של ההתאחדות יתפוררו ויתפזרו כמו חול ברוח”

בהמשך לדיון שהיה אתמול בבית הדין של ההתאחדות, במשרד עורכי הדין המייצג את טבריה שוקלים לשלב עורך דין זר אשר מתמחה בדיני פיפ"א. בנוסף, במועדון שוקלים להגיש לפיפ"א תביעה בינלאומית כנגד ההתאחדות לכדורגל, על מה שנטען על ידי המועדון כזיהום החקירה ומעורבות פסולה של גורמים בהתאחדות בחקירה.

"עורכי הדין ביקשו מאתנו לאסוף את כל החומרים המראים על מעורבות של ההתאחדות לכדורגל בחקירה", אמר גורם בהנהלת הקבוצה. "תביעה לפיפ"א בהחלט על הפרק. בכל מקרה, ברגע שיוגש כתב האישום הכל יתברר בבית הדין. כל הטענות של ההתאחדות יתפוררו ויתפזרו כמו חול ברוח".

תגובת ההתאחדות לכדורגל: "התעלולים התקשורתיים והמשפטיים של טבריה חסרי כל טעם. כך היה גם בסיבוב הקודם, עם החוזים הכפולים, בו התחייבה כי לא היה רבב בפעולותיה ובסופו של דבר סיפקה הודאה מלאה בבית הדין, ספגה עונש חסר תקדים של הפחתת 14 נקודות ליגה, איסור העברות ועוד. המקום היחיד בו זריית החול ודברי הלהג והבלע מסתיימים הוא בית הדין. כך יהיה גם הפעם".