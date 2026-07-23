"הגעתי ראשון למלון וכבר היה גרפיטי, זה מוזר"

אוהד בית"ר, שלומי דהרי, ב"שיחת היום" על סערת הקהל לפני לרנקה ב-19:30: "לא היו שירים או צעקות וגם אין ונדליזם. זה בסדר בעיני לעשן במרפסת"

לקראת פתיחת הקמפיין האירופי של בית”ר ירושלים במשחק הערב (19:30) מול א.א.ק לרנקה, ועם כל הדיבורים סביב התנהגות האוהדים הירושלמים בקפריסין, אוהד הקבוצה, שלומי דהרי, עלה ל”שיחת היום” לדבר על ההכנות למשחק והאירועים האחרונים.

אנחנו מבינים שקיבלת דו”ח מהמלון?

”לא, זה רק המכתב שפורסם”.

מה הסיבה בעיניך?

”הייתי בריגה ובעוד מקומות בשנים האחרונות, והפעם הגענו מאוחר יחסית. אני הגעתי בין הראשונים למלון וראיתי את כתובת הגרפיטי”.

מה היה בכתובת הזו?

”היה רשום LF (לה פמיליה). זה לא היה ברחבת המלון, זה היה מאחורי המלון, רחוב וחצי מאחוריו. אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע אם אוהדים רשמו את זה כי אני הגעתי ראשון אז איפה היה זמן? זה מוזר”.

דיברתי עם מישהי מהמלון, היא אמרה “אנחנו מכבדים את אוהדי בית”ר, מצפים שיכבדו אותנו”.

”היה גם אירוע עם הכרטיסים של המלון ולא היה רעש או בלאגן למרות שזה אוהדים. אני יכול להגיד לך שלמרות שכל האוהדים התקבצו בלובי כדי שיסדרו את זה, לא היה רעש. זה מכתב לדעתי שהוכן מבעוד מועד בשביל שלא יהיה בלאגן”.

בטוח שלא הגיעו לפני אוהדים?

”לרדיסון בלו (המלון המדובר) לא”.

אוהדי היריבה גם הגיעו ועשו בלאגן?

”כן, הם באו וברחו, צעקו כמה דקות והלכו. ירדו להתעמת איתם, אבל הם כבר לא היו שם”.

אמרו שהיה ריח של גראס ורעש?

”לגבי העישון, יש גלאי עשן בחדרים אז אם מישהו מעשן זה במרפסת שזה כמו סיגריה. אם מישהו מעשן במרפסת שלו, זה בסדר בעיניי. לגבי רעש, החדרים לא אטומים אז שומעים גם אם אתה רק עובר במסדרון של המלון. לא היו שירים או צעקות, אבל אלה חדרים של 4 אנשים, הגיוני שישמעו אותם במסדרון. אנחנו מכבדים את המלון, אין ונדליזם ואין כלום. הייתי בלטביה ושם זה היה יותר בלאגן. לא השחתת רכוש, אבל שרים בלובי ופה לא עשינו את זה”.

יש מי שהגיע בלי כרטיסים. מה אתה חושב על זה?

”פנו אליי הרבה אוהדים על איך אפשר להשיג ואמרתי שבדרך כלל במשחקים בחו”ל המשטרה לא בודקת. אתה מגיע עם האוטובוס של האוהדים ופשוט מכניסים אותך. אני ממליץ לבוא לנסות גם בלי כרטיס, לא חושב שהמשטרה תבדוק”.

אסף נחום אמר אחרת, הוא אמר שלא יתנו להם להיכנס.

”אני לא יודע יותר מדי, רק ממשחקים שלי בעבר, יכול להיות שהפעם ייבדקו. שלא יסמכו עליי, אני לא חושב שיהיו עימותים, סתם חבל שאדם שרוצה להיכנס לאצטדיון לא ייכנס, סתם חבל”.

מה תהיה התוצאה הערב?

”0:2 לבית”ר מצמד של שועה”.

אל תקלקלו לנו את השם, עדיין אוהבים אותנו שם?

”אנחנו אוהבים את הקפריסאים והם אוהבים אותנו, הכל בסדר”.