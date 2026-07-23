"נערכים להכל, אם נצטרך לעצור את הליגה - נעצור"

מ"מ מנכ"ל המנהלת ניב ינקלביץ' דיבר ב"שיחת היום" על המצב הביטחוני ועל סערת המים במזנונים: "לא צריך לקרות, חידדנו לכל הקבוצות שלא נקבל את זה"

לקראת פתיחת ליגת העל, עם כל סאגת העירויים סביב עירוני טבריה, ועם פתיחת הקמפיין האירופי של הקבוצות הישראליות, ניר ינקלביץ מ״מ מנכ״ל מנהלת הליגות בכדורגל עלה ל”שיחת היום” לדבר על כל מה שבוער בכדורגל הישראלי.

תגיד ניר גביע הטוטו יהיה בשבת, אומרים לפתוח מקלטים איך אתם מתכוננים? שמעתי רציתם לבדוק את רחובות וסכנין.

”קודם כל הגענו שוב לסיטואציה של מלחמה זה מעבר לכדורגל קודם כל כרגע אין מלחמה וכמו כל גוף אחר שיש לו אחריות אנחנו נערכים להכל, אז לשמחתנו שיחקנו בשבוע שעבר את אלוף האלופים ומשחק האירופיות באצטדיונים מלאים ואנחנו מצפים לדרבי חיפאים ודרבי של פתח תקווה שצפויים למלא אצטדיונים ואנחנו מקווים שהכל יעבור בשלום. אנשים עדיין טסים לחופשות ובמידה שחס וחלילה נהיה במצב משתנה נעשה הכל כדי לעשות התאמות. כמו שאמרת כבר עכשיו נערכים מראש, יש ברחובות ממ”דים מובנים ואנחנו מנסים להבין אם זה מספיק או שצריך משהו נוסף. בסכנין היו עיכובים אז בודקים גם שם”.

מה אומרים לכם בפיקוד העורף?

”הם לא אומרים משהו מעבר למה שאתם יודעים”.

“יש שינוי גדול בשנים האחרונות בנושא ההיצע במזנונים”

בהנחה שבשבת יש טילים על ישראל אני מניח שפקע”ר יחליטו בהתחלה שאין משחקים?

”תמיד שמתחילה מתקפה קודם כל משהים את המצב וגורמי הביטחון עושים הערכות מצב שמעבר לכדורגל, הגבלות התקהלות וכדומה. וככל שזה יתבהר נבין, אם נצטרך בהתחלה לעצור ונצטרך להבין לאן הולכים – נעצור. אנחנו עובדים על תוכניות מגירה אם חלילה יקרה משהו, וראינו שהצלחנו לעשות את זה ולהיות הגוף הראשון שחזר לפעילות מלאה. בסוף כולם צריכים לעמוד בנהלים ולגלות בגרות מהקבוצות אנשי המקצוע והתקשורת אני מקווה אבל שלא נצטרך להיות שם”.

הנחיות פיקוד העורף באצטדיון מרים (חגי מיכאלי)

אולי הם יצטרכו להישאר בחול?

”לשמחתנו הם לא מעורבות בגביע הטוטו אז זה לא יסבך”

איך מגיעים לסיטואציה עם המים בטרנר?

”זה לא מקובל. לא חשוב לאיזה אצטדיון אתה מגיע. זה לא היה בזדון בעיניי גם לזכיין יש אינטרס למכור, אבל חידדנו לכל הקבוצות שלא נקבל את זה. כולם אמורים להגיע לאצטדיונים ולבדוק שהאצטדיונים מוכנים”

אני אמרתי לך במונדיאל וצחקת עליי על חוויית האוהד, למה אין קו ברור שלא עוברים מתחתיו?

”יש נהלים, בנושא המזנונים ושל ההיצע יש שינוי גדול לעומת השנים האחרונות גם במתקני המזון יש סטנדרט מכובד. כאן היה משהו ונקודתי ונשים את הדגש, זה לא צריך לקרות ולכן שלחנו מכתב לקבוצות”.

בסוף הקבוצות ניצבות תחת מונופול של האצטדיונים זה לא בהכרח תלוי בקבוצות?

”אני מבין אבל כאן זה מקרה נקודתי”

“אני חושב שבחודשים יולי ואוגוסט נראה הפסקות שתייה”

למה לא עשיתם הפסקות שתייה למרות שהיה חם מאוד שבוע שעבר?

​​​​​​”לשופטים יש קריטריונים לפי האגף הרפואי בהתאחדות ואם צריך עושים. זה קורה שיש הפסקות מים בלי קשר למונדיאל ואני חושב שבחודשים יולי ואוגוסט נראה כאלה”.

שחקני שבדיה בהפסקת שתייה (רויטרס)

אל תסמוך על השופטים תסמוך גם על עצמך.

“לא ידעתי שתשאל אבל בריאות השחקנים מעל הכל. עשינו דיונים על כך ועובדים על זה”.

לדעתי צריך לפני העונה לשלוח לכל השחקנים מכתב עם כל מה שמותר ואסור כדי שלא יקרה מה שקרה עם טבריה.

”זה משהו שכבר קרה”.

זה לא, כי הייתה שיחה לטבריה ולא דיברו איתם על כך. אגב איך אתם רואים את הנושא של טבריה?

”זה נמצא תחת דיון משפטי ואני מקווה שזה יסתיים בקרוב אבל נשאיר את זה למשפטנים”.

אני מקווה שלא תצטרך להוציא שוב את לוח המשחקים שלך ולשנות אותו

“המדינה צריכה את זה, אנחנו 3 שנים לא מנהלים כאן שגרה זה מעבר לכדורגל. בשנה שעברה שברנו שיאים של קהל למרות המצב. אני מקווה להסתכל לצד החיובי ואנחנו מקווים שהקהל ימשיך להגיע הייתה ליגה מדהימה ואני מקווה שגם השנה הליגה תהיה כך עוד משחקים בשעות אטרקטיביות למשוך בני נוער ואוכלוסייה חדשה ודיברנו על מלחמה נקווה שזה לא יקרה”.