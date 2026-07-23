"מכבי ת"א צריכה לנצח וגם להעפיל לשלב הליגה"

שחקן העבר, אלי דריקס, בראיון ל"שיחת היום" לפני שריף ב-20:00: "חידוש המלחמה יכול להיות מכה קשה. אירופה חשובה מאוד למכבי. דור פרץ שחקן המפתח"

מכבי תל אביב ניצבת בפני פתיחתו של קמפיין אירופי נוסף, כשהיא תרצה הערב (חמישי, 20:00) לעשות צעד ראשון לעבר העפלה רביעית ברציפות לשלב הבתים/ליגה, כשתפגוש את שריף טירספול במסגרת הסיבוב השני של מוקדמות הליגה האירופית. שחקן העבר של הקבוצה, אלי דריקס, דיבר לקראת ההתמודדות בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איך אתה רואה את המשחק הערב?

”אני לא הייתי מקל ראש בשריף, קבוצה שהשתתפה 4 פעמים באלופות אם אני לא טועה. למרות זאת, אחרי ההופעה בטרנר, מכבי צריכה לנצח ולהעפיל לשלב הליגה של הליגה האירופית”.

מי שחקני המפתח הערב?

”קודם כל דור פרץ הוא המנהיג וברגע שהוא מביא את היכולות שלו לקבוצה וסוחף אחריו את הקבוצה”.

מבחינתך אירופה חשובה למכבי?

”חשובה מאוד”.

דור פרץ (ראובן שוורץ)

כמה משפיעה העובדה שהמשחקים קורים בחוץ?

”משמעות כלכלית אדירה, פעם אחת כל ההוצאות שיש לקבוצה שמשחקת בחוץ, להשכיר אצטדיון, להוציא למלון ולהתאמן ובנוסף אין הכנסה כי לא קונים כרטיסים. בסוף הכסף שייכנס אם יעלו, יתקזז עם ההוצאות שיהיו, אבל אני מקווה שיהיה פה שקט ונחיה חיים רגועים ושקטים”.

ואם תתחדש המלחמה זה עלול להשפיע מאוד, שחקנים יעזבו.

”זה קרה כבר וזה עלול להיות מכה קשה, ראינו גם איך זה השפיע בכדורסל”.

אנחנו רואים שהיום קבוצות ישראליות טסות ממש לפני המשחק ולא כמו פעם?

”יתרה מכך לקבוצות הישראליות נהיה יותר כסף והם לוקחים במקום טיסות סדירות, צ’רטרים, אני מכיר את זה מהעבודה שלי בכדורסל לקחת טיסה לצרכי הקבוצה ולא להיפך. זו תקופה אחרת ממה שהיה בזמני”.

מה תהיה התוצאה הערב?

”אני מקווה שמכבי תגמור עם יתרון, גם אם רק 1 או 2, כדי שיהיה יותר קל בגומלין”.