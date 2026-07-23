"יש פה 30-40 אוטובוסים, אין על אוהדי הפועל"

יוגב הראל שהגיע ללוות את האדומים במשחק מול לודוגורץ ב-21:30 סיפר ל"שיחת היום: "האווירה מטורפת, זה פסיכי לחלוטין. אירופה חוזרת להיצבע באדום"

ההתרגשות בהפועל תל אביב השיאה לקראת ההתמודדות הערב (21:30) מול לודוגורץ במסגרת הסיבוב השני של מוקדמות הקונפרנס ליג, כשמעל 5,000 אוהדים טסו ללוות את השדים האדומים בהונגריה. אחד מהאנשים שיגיעו לתמוך בקבוצה הוא יוגב הראל, והוא עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

שלום, יוגב.

”שלום מבודפשט האדומה והיפה, בדיוק הגענו לפושקאש ארנה וממשיכים לאצטדיון, אירופה חוזרת להיצבע באדום”

תן לנו תיאור מה אתה רואה עכשיו?

”זה רגש שלא נגמר, כל כמות האוהדים שהגיעה, כל ההשפעה מאדם לאדם, טיסה ועוד טיסה. אין על אוהדי הפועל, פסיכי לחלוטין”.

5,500 אוהדים זה בלתי נתפס כל הכבוד.

”לגמרי”.

אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

“נקווה שנחזור בשלום”

אתה לא חושש שתתקעו בחו”ל?

”לא רלוונטי כרגע, אנחנו כאן מתעסקים בזה, נקווה שנחזור בשלום, אבל כרגע לא חושבים על זה. יותר דאגנו שלא נגיע לכאן מאשר שלא נחזור”.

מתארגנים לצעדה?

”בוודאי, האולטראס ארגן הסעות מהפושקאש ארנה, יש פה 30-40 אוטובוסים לפחות, אווירה מטורפת”.

איך ההרגשה למשחק בערב?

”אני יודע שזו קבוצה מאוד טובה, זה מובן מאליו שהן יהיו בשלב הבתים, אבל הבנתי שיש להם חוסרים של כאלה שהיו במונדיאל. גם הבנתי שהפועל ארגנה פאן זון אז תודה לפרימור, לברדה ולכולם. אתה רואה את הקרבה בין המועדון לאוהדים וזו רמה מאוד גבוהה”.

אוהדי הפועל תל אביב מרימים את בודפשט

רק תהנו.

”בודפשט נעימה ליהודים, מדברים איתנו עברית קצת. גם בניצחון, גם בהפסד, אנחנו מאחורי הקבוצה ואני בטוח שתשמעו אותנו ורק שנהנה ונשמור על עצמנו”.