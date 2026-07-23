המפגשים מול שריף טירספול - המפתח לעונה אירופית

במכבי מבינים כי לעבור את היריבה זה הכרחי כדי להתקרב לעוד קמפיין בליגה האירופית או בקונפרנס. ב-20:00: המבחן הראשון בחוץ. וגם: ההרכב המסתמן

מכבי תל אביב תפתח הערב (חמישי, 20:00) את דרכה במוקדמות הליגה האירופית כאשר תתארח במולדובה אצל שריף טירספול, למשחק הראשון במסגרת סיבוב המוקדמות השני. הקבוצה של קני מילר שפתחה את העונה בצורה טובה עם 1:3 על הפועל באר שבע, מבינה שהמשחק בטרנר היה סיפור שונה לגמרי, וכשרואים איך ב"ש שיחקה גם נגד ויקינגור, מבינים שהמשחק הזה כנראה לא שיקף יותר מדי בהשוואה לשריף שבאה עם יותר משחקים ותקופת הכנה ארוכה יותר.

שריף לא נראתה טוב כאשר עברה את אלומיני הסלובנית בסיבוב הראשון, אך במכבי ת"א ניתחו את היריבה ומעידים על קבוצה שנראה שקשה מאוד לכבוש מולה כשהיא שמרה על רשת נקייה בשני המשחקים, ומשחקת במערכים הגנתיים של 5-4-1 ו-5-3-2 בעיקר.

הצהובים עבדו רבות לקראת המשחק ומקווים כי יצליחו לחזור עם ניצחון לקראת המשחק השני שיתקיים בבטומי, גיאורגיה. במכבי ת"א מבינים כי לעבור את שריף הוא אירוע משמעותי הקיץ בכל הנוגע להבטחת קמפיין אירופי. הדחה תוביל להגרלה מאוד קשה בקונפרנס ליג מול סט גאלן השוויצרית (שאמורה להיות מודחת מול בנפיקה ממסלול הליגה האירופית). בעוד אם יעברו את שריף, יקבלו את קרבאח או צסק"א סופיה בסיבוב השלישי של הליגה האירופית ולכל הפחות יבטיחו את פלייאוף הקונפרנס ליג.

קני מילר (ראובן שוורץ)

ההרכב המסתמן

בכל הנוגע למאמן, קני מילר, ובחירת ההרכב שלו, ההערכות מדברות על כך שהוא ימשיך עם אותם 11 שפתחו מול באר שבע בטרנר, גם אחרי שקיבל בחזרה לסגל שלו את כריסטיאן בליץ', טייריס אסאנטה, הליו וארלה ואלעד מדמון. למילר יהיו אפשרויות טובות מאוד מהספסל במחצית השנייה אם יבחר להמשיך עם אותו הרכב. מכבי ת"א שיחקה 4-2-3-1 נגד באר שבע, כאשר איסוף סיסוקו ואיתמר נוי הם הקשרים האחוריים, בעוד שגיב יחזקאל ועידו שחר בכנפיים, כשדור פרץ בעמדת ה-10. ההערכה כאמור שכך היא תשחק שוב.

מכבי ת"א רוצה לחזור למאבק האליפות





בכל הנוגע לאסאנטה, מונצה האיטלקית פועלת כדי לצרפו ותצטרך להגיש הצעה של לפחות 4 מיליון אירו כדי לרכוש אותו. יש לציין כי אסאנטה נמצא על השולחן של עוד קבוצה איטלקית אחת לפחות, שצריכה לקבל החלטה האם היא נכנסת למאבק עליו מול מונצה או מוותרת על כך. בכל אופן, כפי שכבר פורסם ב-ONE עוד לפני סיום העונה שעברה, הנחת העבודה של מכבי ת"א לקיץ הייתה כי אסאנטה יימכר.