"הפועל ת"א תבוא להוכיח שהיא חזרה גם לאירופה"

חבר הכנסת לשעבר ואוהד האדומים, יזהר שי, דיבר ב"שיחת היום": "היא תיראה חזקה ונחושה יותר מעונה קודמת, תיקו תוצאה מכובדת היום". וגם: לויזו

אחרי 12 שנה ללא הופעה במסגרת אירופית, הערב (חמישי, 21:30) הבצורת של הפועל תל אביב סוף סוף תסתיים, כשהיא תעלה לשחק על אדמת הונגריה מול לודוגרץ הבולגרית במסגרת הסיבוב השני של מוקדמות הקונפרנס ליג. אוהד הקבוצה וחבר הכנסת לשעבר יזהר שי עלה לדבר ב”שיחת היום” ב-ONE.

איך אתה רואה את ההשפעה של השיגעון של האוהדים על המשחק?

”מרגש מאוד, זה המשך של העונה המרגשת של הפועל, קיבלנו קצת מנוחה וכבר ניצחון על ביתר בטוטו, ועכשיו אירופה אחרי שנים של היעדרות הקהל מאחורי הקבוצה, יש לי 3 נציגי משפחה קרובה שנמצאים שם, לצערי לא הצלחתי להגיע גם אבל מזל שיש בני משפחה צעירים ממני”.

מה הם מספרים על האווירה?

”היה עיכובים בטיסות אבל הייתה אווירה טובה בנחיתה ובעיר עצמה וכולם עכשיו מתארגנים להגיע למשחק, הם יגיעו עם דגלים חולצות כל מה שמאפיין מועדון מפואר שכזה”.

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“מאמין שנראה שחקנים שיגיעו במקום לויזוס לויזו”

האוהדים ציפו לרכש אני מניח במיוחד אחרי שלויזוס לויזו עזב מה אתה חושב על הקיץ עד כה?

”עוד לא נאמרה המילה האחרונה בעיניי, אנחנו מחכים למחליף של לואיזו, רוב האוהדים בדעה שיגיע חיזוק במקומו אני סומך על האחראים ואני מאמין שבקרוב נראה שחקנים שיגיעו במקומו וגם בלי קשר לחזק את הקבוצה. והפועל בליגת העל תיראה חזקה ונחושה יותר מהעונה שעברה אפילו”.

מה אתה חושב שיהיה הערב?

”אחרי ההימורים הכושלים שלי במונדיאל אני אזהר, הפועל באה במוטיבציה שיא, אני חושב שהפועל באה להוכיח שהיא לא חזרה רק לליגת העל, אלא גם לאירופה, אבל אני אהמר בזהירות שתהיה תוצאה מכובדת”.

מה זה מכובדת?

”זו קבוצה גדולה עם הרבה היסטוריה וגם מאמן חדש שאולי יפעל לזכותנו, אבל אני חושב שתיקו זו תוצאה מכובדת להפועל”.