כיבדי גורדון במסר ליריבו: אתה הולך ליפול

המתאגרף ואח של אהבת השם, ב"שיחת היום" לקראת הקרבות בהיכל מנורה: "הוא מקסיקני קשוח, אבל זה לא משנה כמה הוא התכונן". וגם: ההתרגשות והשיחות

ביום שני זה יקרה: אחרי ציפייה גדולה, ייערך אירוע הקרבות המסקרן בהיכל מנורה מבטחים, שם ייכנסו לזירה האחים גורדון – אהבת השם, רוח השם וכיבדי. האחרון יפגוש את חוסה קיניונס המקסיקני במהלך הערב והוא דיבר על הקרב בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מה קורה כיבדי?

”אני בסדר גמור. בהכנות אחרונות, יש עוד כמה קילואים לרדת”.

כמה צריך עוד לרדת?

”עוד 4 יש לי עד ראשון”.

איך אתה מוריד?

”סאונות, חליפת הזעה זה בעצם נוזלים. אוכלים קצת, בעיקר חלבונים, אוכלים קל”.

איך אתה רואה את היריב שלך?

”ממה שראיתי הוא מקסיקני קשוח ולא פראייר ואני מוכן להפיל אותו בהיכל מנורה”.

כיבדי גורדון (LFA)

“לא משנה כמה היריב התכונן, הוא הולך ליפול”

איך זה להתחרות נגד מי שהיה ב-UFC?

”זה אתגר. יש לו הרבה הופעות בUFC, אבל אני בטוח שאצליח באתגר ואתן שמחה לאוהדים שהגיעו”.

איך התכוננת למפגש הזה?

”ההכנות היו בתאילנד עם האחים שלי, היינו שלושתנו במחנה אימונים, ואני בטוח שתראו את זה בקרב הזה”.

למרות שהוא יריב קשוח אתה בטוח בעצמך?

”אני הולך להפיל אותו בסיבוב השני, והנה מסר בשבילו: זה לא משנה כמה התכוננת, ביום שני אני הולך להפיל אותך”.

“היסטורי ששלושה אחים נלחמים באותו ערב, לא מעכלים”

כל הגורדונים מופיעים ביום שני איך ההרגשה ששלושתכם פה במגרש הביתי 10,000 אוהדים נלהבים?

”זה נראה לי היסטורי זה פעם ראשונה ששלושה אחים נלחמים באותו ערב, אנחנו עוזרים אחד לשני ומרימים אחד לשני. ולגבי הכרטיסים אנחנו סולדאאוט והדרך היחידה לראות זה דרך ערוץ ONE. הכל מלא, מהתאים, לבוקס והפרקט”.

אהבת השם גורדון (IMAGO)

מה זה עושה לך?

​מרגש, פעם ראשונה בעם ישראל, אנחנו חושבים על כדורגל כדורסל זמרים והנה אנחנו עושים סולדאאוט בהיכל הכי גדול בארץ​​​​​​””

מה אתם אומרים לעצמכם בין האחים בשיחות?

”אנחנו בעצמנו לא מעכלים מה שקורה וגם על הטכניקה והאסטרטגיה של הקרב זה פשוט חלום שמתגשם”.

יש לך עוד משהו לספר לנו?

”יהיו זמרים ועוד הפתעות גדולות”.