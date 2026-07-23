"לרנקה יריבה טובה, לא יהיה קל להתגבר על הצום"

איציק קורנפיין דיבר ב"שיחת היום" לקראת המשחק הערב: "מאמין שהצמים ישחקו רק אם לא תהיה ברירה, אם בית"ר תשחזר את היכולת משנה שעברה נהיה מרוצים"

בית”ר ירושלים תתארח הערב (חמישי, 19:30) אצל א.א.ק לרנקה הקפריסאית במשחקה הראשון העונה באירופה במסגרת מוקדמות הקונפרנס ליג. הקבוצה של אלמוג כהן תנסה להשיג תוצאה טובה לקראת הגומלין, ושוער העבר של בית”ר, איציק קורנפיין, דיבר לקראת המשחק בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

אתה זוכר את המשחק האחרון של ביתר באירופה?

”לא בדיוק”.

איך אתה רואה מבחינתך את המשחק של ביתר?

”יחסית להגרלה בסיבוב הזה לרנקה יריבה טובה מאוד, ביתר מגיעה אחרי כמה משחקי אימון אבל לא יותר מידי וגם הסיפור של הצום, גם אם שחקנים אוכלים בספסל לא יהיה קל, אבל אני מקווה שיצליחו להעביר את ההכרעה”.

אתה חושב שאלמוג צריך לוותר על הצמים למשחק?

”אני חושב שלא קל להתגבר על צום של 24 שעות עם תמר או בננה, מאמין שאלמוג לא ישתמש בהם אלא אם לא תהיה ברירה”.

אלמוג כהן. יוותר על הצמים? (רועי כפיר)

“לדעתי לא אמרו את המילה האחרונה”

מי צריך להוביל את ביתר במשחק הזה?

”אני חושב שלמרות השינויים בסגל היא עדיין נשענת על מי שהוביל אותה בשנה שעברה, שועה אצילי ובוריס אינו, ועליהם היא תצטרך להסתמך וכמובן שמול יריבה טובה ההגנה חשובה, גדראני חסר זה ללא ספק פגיעה קשה, אבל בוא נראה, משחק חשוב ראשון לבית”ר העונה למרות מה שהיה מול הפועל. אני חושב שהמטרה של בית”ר היא להעביר את ההכרעה לגומלין”.

לי היה חסר 6 בבית”ר שנה שעברה איך אתה רואה את זה?

”אני חושב שאם בית”ר תשחזר את היכולת משנה שעברה נהיה מרוצים והעדות הטובה ביותר לכך היא המנויים, שלא היה לזה אח ורע. אני חושב שאלמוג כהן יודע בדיוק מה הקבוצה צריכה, לדעתי לא אמרו את המילה האחרונה. זה ששמרו על הסגל רובו ככולו זה חשוב לבית”ר ובוא נראה את המשחק ולראות איך היא תראה בעונה הזו”.

מה אתה חושב שיהיה הערב?

”1-1”.