יקבל את ההזדמנות? סולומון בסגל טוטנהאם למחנה

שחקן נבחרת ישראל יצא עם התרנגולים לאוסטרליה וניו זילנד, ובגלל ריבוי פציעות ועומסים בשל המונדיאל, הוא צפוי לקבל דקות במשחקי ההכנה של הקבוצה

מנור סולומון קיבל היום (חמישי) חיזוק משמעותי למעמדו בטוטנהאם, לאחר שנכלל בסגל בן 35 השחקנים שפרסם המועדון, לקראת מחנה האימונים ומשחקי קדם העונה בניו זילנד ובאוסטרליה. הכללתו של שחקן נבחרת ישראל בסגל מצביעה על כך שהוא יעמוד לרשות הצוות המקצועי במהלך ההכנות לעונת 2026/27 ויקבל הזדמנות להוכיח את עצמו.

טוטנהאם תפתח את מסע המשחקים שלה מול אוקלנד FC בניו זילנד, ולאחר מכן תמשיך לאוסטרליה, שם תפגוש את סידני FC ואת צ'לסי במסגרת משחקי ההכנה לעונה החדשה. כל שלושת המשחקים יהוו הזדמנות עבור המאמן לבחון את הסגל הרחב, כאשר גם סולומון צפוי לקחת חלק במהלך המסע.

בסגל שפורסם נכללו כוכבים דוגמת ג'יימס מדיסון, דומיניק סולאנקה, רישרליסון, לוקאס ברגוול, מיקי ואן דה ון ודסטיני אודוג'י. מנגד, מספר שחקנים בכירים ייעדרו מהמסע בשל פציעות, עומסים או חופשה לאחר השתתפותם בגביע העולם, מה שעשוי להעניק לישראלי דקות משחק משמעותיות במהלך ההכנה.

מנור סולומון עם הכדור (ראובן שוורץ)

עבור סולומון מדובר בנקודת פתיחה חשובה במיוחד לקראת ההחלטות שתקבל טוטנהאם בנוגע לסגל הסופי לעונה הקרובה. הופעות טובות במשחקי ההכנה עשויות לחזק את מעמדו במועדון ולהשפיע על עתידו לקראת פתיחת העונה בפרמייר ליג.