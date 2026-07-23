דרמת השיבוץ של הפועל חדרה בליגה א' עולה מדרגה

המועדון הגיש עתירה על מנת למנוע את השיבוץ בליגה א' דרום. בית המשפט קבע דיון, נענה לבקשת הקבוצה והוציא צו מניעה זמני המקפיא את המצב עד להכרעה

סאגת שיבוצה של הפועל חדרה בליגה א' עולה מדרגה ומשנה כיוון. לאחר שירדה מהליגה הלאומית בתום העונה החולפת לצד הפועל נוף הגליל, מצאה את עצמה חדרה משובצת במחוז הדרומי על פי החלטת ועדת הליגה והגביע של ההתאחדות לכדורגל, בעוד נוף הגליל שובצה בצפון.

בחדרה זעמו על ההחלטה וטענו כי שיוכה הטבעי, ההיסטורי והגיאוגרפי הוא במחוז הצפוני, אך ערעור שהגישה לבית הדין העליון של ההתאחדות נדחה פה אחד. בית הדין גיבה את עמדת ההתאחדות וקבע כי אין הצדקה להזיז את מ.ס טירה, המשחקת בצפון כעשור, רק כדי לפנות מקום לחדרה.

כעת, הקבוצה פנתה לערכאות אזרחיות והשיגה ניצחון ראשון: השופט גלעד הס מבית המשפט המחוזי בתל אביב הורה על צו מניעה ארעי האוסר על ההתאחדות לבצע כל פעולה בלתי הפיכה בנוגע לשיבוץ הליגות, לוח המשחקים או שיוכה המחוזי של חדרה.

שחקני הפועל חדרה (חגי מיכאלי)

פגיעה בעיקרי הצדק הטבעי וטענות לאכיפה בררנית

בבקשה הדחופה לסעד זמני שהגיש עו"ד רועי רוזן בשם הפועל חדרה, מפורטות טענות קשות נגד התנהלות מוסדות השיפוט וההתאחדות. במועדון טוענים כי זכות הטיעון שלהם נפגעה קשות כאשר בית הדין העליון ביקש מההתאחדות נתונים גיאוגרפיים נוספים לאחר הדיון, אך סירב לאפשר לחדרה להגיב עליהם בטרם קיבל את ההחלטה.

בנוסף, נטען כי מסמכים שהועברו מניר ברקת ועיריית טירה עמדו בפני הוועדה אך לא נחשפו בפני חדרה, וכי ההתאחדות החילה קריטריונים כפולים, מבחן רחב וסלחני עבור טירה ומבחן גיאוגרפי צר ונוקשה עבור חדרה. בעקבות צו המניעה הארעי, נדרשות ההתאחדות, מ.ס. טירה והפועל נוף הגליל להגיש את תגובתן לבית המשפט המחוזי, כאשר הדיון המכריע במעמד שני הצדדים נקבע ליום חמישי, ה-30 ביולי 2026.