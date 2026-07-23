מחצית: הפועל ת"א - לודוגורץ 0:1

מוק׳ הקונפרנס ליג, סיבוב שני: אחרי פתיחה רגועה בהונגריה, האדומים התעוררו ועלו ליתרון משער של אלטמן (45׳). מנגד, הבולגרים מתקשים לייצר מצבים

הפועל תל אביב פותחת בשעה זו את הקמפיין האירופי שלה, כשהיא “מארחת” את לודוגורץ בהונגריה. האדומים חוזרים לאירופה אחרי 12 שנים, כשמולם האימפריה הבולגרית שהפכה לחברת קבע במפעלים של אופ”א.

בעונה שעברה היתרון העיקרי של החבורה של אליניב ברדה היה הביתיות שלה, אבל במפעלים האירופים כידוע הישראליות לא יכולות לארח בארץ, אז היא תהיה חייבת להתעלות כדי להקשות על הירוקים. יחד עם זאת הפועל מגיעה אחרי ניצחון קשה מול בית”ר ירושלים בגביע הטוטו שיכול להביא לה הרבה אופטימיות לקראת המשך העונה.

מן העבר השני, לודוגורץ הפסידה בעונה שעברה את האליפות אחרי 14 זכיות רצופות, וזו תהיה הפעם הראשונה בהיסטוריה שלה שהיא תתחיל קמפיין אירופי לא ממוקדמות ליגת האלופות.

שתי הקבוצות מעולם לא נפגשו, אבל הבולגרים פגשו פעם אחת בהיסטוריה קבוצה ישראלית, זו הייתה הפועל באר שבע ב-2017/18. הקבוצה מבירת הנגב ניצחה 0:2 את המשחק הראשון בארץ והפסידה 3:1 בבולגריה, אבל בזכות שער חוץ אחד העפילה לשלב הבא.