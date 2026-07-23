דקה 50: א.א.ק. לרנקה - בית"ר י-ם 0:0

מוקדמות הקונפרנס ליג, סיבוב שני: אחרי פתיחה לא טובה, הירושלמים השתלטו על המשחק אך מתקשים לאיים למסגרת. מנגד, לעיוני ובאייץ' פגשו את הקורה

בית”ר ירושלים פותחת בשעה זו את הקמפיין האירופי שלה, כשהיא מתארחת אצל א.א.ק לרנקה, במסגרת המשחק הראשון של הסיבוב השני במוקדמות הקונפרנס ליג. הקבוצה מהבירה רוצה לפתוח ברגל ימין את המסע האירופי שלה, במטרה לכל הפחות לשפר את ההישג מהשנה שעברה, אז הודחו בסיבוב השלישי.

החבורה של אלמוג כהן מגיעה להתמודדות אחרי ההפסד בפנדלים להפועל תל אביב במסגרת משחק האירופיות של גביע הטוטו, אך למרות זאת הקבוצה הציגה משחק כדורגל טוב במשך דקות רבות ויכולה לקחת הרבה אופטימיות גם מההפסד הזה. בנוסף, במועדון דיברו הרבה בימים האחרונים על צום ט’ באב שעשוי להשפיע על השחקנים, שהרבה מהם צמים במועד הזה.

מן העבר השני, הקפריסאים, שסיימו את העונה שעברה במקום השני בליגה אחרי אומוניה ניקוסיה, רוצים להעפיל לשלב הבית אחרי שבשנה שעברה הודחו בפלייאוף לקריסטל פאלאס, שהמשיכה כל הדרך לזכייה בתואר.

הקבוצות נפגשו פעם אחת בלבד בהיסטוריה, זה היה ב-2021 במסגרת משחק ידידות שהסתיים ב-0:0. א.א.ק לרנקה פגשה 4 פעמים קבוצות ישראליות שהיו מכבי פ”ת (פעמיים), מכבי חיפה, ומכבי תל אביב. בית”ר מנגד שיחקה רק פעם אחת מול יריבה קפריסאית, זו הייתה אומוניה ניקוסיה ב-2016/17, החבורה מהבירה ניצחה את המשחק הראשון בטדי אבל בגומלין אומוניה הפכה והדיחה את הירושלמים.