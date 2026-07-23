מחכה למהלך גדול: הסיבה לעיכוב בהחלטת לברון

דיווח: הכוכב בן ה-41 לא ממהר להכריז על הקבוצה הבאה שלו כדי לראות אם מישהי מהן תנחית את אירווינג או דייויס. אדוארדס ובול ניסו לשכנע את ג'יימס

לברון ג’יימס לא ממהר לשום מקום: קיץ 2026 ב-NBA מתוח מאי פעם, בעוד עולם הכדורסל ממתין להודעה של לברון ג'יימס על היעד הבא בקריירה האגדית שלו. בניגוד לעבר, אז חתם במיאמי היט לצד דוויין ווייד וכריס בוש, חזר לקליבלנד קאבלירס לצד קיירי אירווינג או עבר ללוס אנג'לס לייקרס כחלק מתכנית שהביאה בהמשך את אנתוני דייויס - הפעם לברון נתקל במציאות שונה לחלוטין.

לפי דיווחים בארצות הברית, התיאוריה המרכזית בליגה היא שלברון מעכב את החלטתו כדי לבחון האם אחת הקבוצות המחזרות אחריו תצליח לצרף בטרייד את אחד משותפיו ההיסטוריים לאליפויות – קיירי אירווינג או אנתוני דייויס.

מקורות בליגה מציינים כי אם קבוצה כלשהי תצליח להנחית את אחד מהשניים, הדבר עשוי להטות את הכף באופן מיידי לטובתה. עם זאת, נכון לעכשיו, אף מועדון לא הצליח או רצה להרים את הכפפה: דאלאס מאבריקס מבהירה כי אינה מעוניינת לוותר על קיירי, בעוד וושינגטון מתעקשות לשמור על דייויס בסגל.

אנתוני דייויס ולברון ג'יימס (רויטרס)

המועמדות להנחית את לברון

קליבלנד: הקאבס נחשבים לאחד היעדים המועדפים ואף עשויים לנסות להחליף את ג'יימס הארדן בקיירי אירווינג כדי לייצר איחוד מרגש של אלופי 2016. אך העסקה מורכבת במיוחד מבחינה כלכלית ותקנונית, ובקליבלנד מרוצים מהיציבות של הארדן.

גולדן סטייט: האפשרות לאחד כוחות בין לברון לסטף קרי מסעירה את כל חובבי הענף. בסוכנות "קלאץ' ספורטס" של מנהלו האישי, ריץ' פול, הודו כי חיבור כזה יהיה בעל אימפקט גלובלי אדיר, אך הניסיונות של הווריירס להשיג את דייויס מוושינגטון תמורת ג'ימי באטלר נתקלו עד כה בחומה בצורה.

מינסוטה: כוכב הקבוצה, אנתוני אדוארדס, יחד עם לאמלו בול, ניסו בימים האחרונים לשכנע את לברון להצטרף אליהם. למרות הדברים שאמר אדוארדס ב"פנאטיקס פסט" לפיהם מינסוטה אינה בשלישיית הצמרת של לברון, השחקנים ממשיכים לבצע שיחות ישירות בניסיון להפתיע.

לברון ואדוארדס (רויטרס)

פילדלפיה ומיאמי: שתי הקבוצות נותרו בתמונה הודות לסגלים התחרותיים שלהן (ג'ואל אמביד וג'יילן בראון בפילדלפיה; יאניס אנטטוקומפו במיאמי), אך בעיות עומק ופציעות של כוכבים מעלות ספקות אצל ג'יימס.

לראשונה בקריירה - פשרות במקום ת וכנית מושלמת

עורכי דינו וסוכנו של לברון, ריץ' פול, הבהירו בימים האחרונים כי הכוכב ייקח את כל הזמן שדרוש לו. בראיונות שונים הדגיש פול כי "אין סיטואציה מושלמת" בשלב זה של הקריירה, ולראשונה לברון לא בוחר קבוצה שנבנתה במיוחד עבורו – אלא נאלץ לבחור עם אילו חסרונות בסגל הוא מוכן לחיות כדי לסחוט עוד קצת מיץ מהקריירה שלו.