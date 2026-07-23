לפי ה-Winner מכבי פייבוריטית, בית"ר והפועל לא

הצהובים מקבלים יחס של פי 2.05 לניצחון על שריף, החבורה של כהן מקבלת יחס של פי 3.05 מול א.א.ק לרנקה, בעוד הקבוצה של ברדה עם 2.85 מול לודוגורץ

אחרי שהפועל באר שבע פתחה את הקמפיין האירופי שלה ברגל שמאל, הערב (חמישי) יפתחו את העונה האירופית גם מכבי תל אביב, שתצא למולדובה למשחק מול שריף טירספול, בית”ר ירושלים, שתתארח אצל א.א.ק לרנקה, והפועל תל אביב, ש”תארח” את לודוגורץ, ולכם יש הזדמנות לעשות מזה כסף.

הצהובים של קני מילר ישחקו בסיבוב השני של מוקדמות הליגה האירופית מול שריף. היחס לניצחון של מכבי הוא 2.05, בעוד ניצחון של המולדובנים נותן יחס של פי 2.9, שוויון נותן גם כן יחס של פי 2.9.

בית”ר תתמודד באי השכן מול לרנקה, במסגרת הסיבוב השני של הקונפרנס ליג, החבורה של אלמוג כהן אנדרדוגית עם יחס של פי 3.05 לניצחון, בעוד ניצחון קפריסאי נותן יחס של פי 1.95, שוויון נותן יחס של פי 2.95.

שחקני בית"ר ירושלים מאוכזבים (רועי כפיר)

האדומים של אליניב ברדה ישחקו גם הם בקונפרנס ליג, כשיפגשו את הבולגרים ואת עידן נחמיאס שמשחק אצלם. ניצחון של הפועל שווה יחס של פי 2.85, תיקו נותן יחס של פי 3.1 וניצחון של לודוגורץ נותן יחס של פי 2.00.