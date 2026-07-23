מעל 5,000 אוהדי הפועל בבודפשט, התלבטות בחוד

צפו: הקהל האדום שוב הפגין נוכחות לקראת המשחק מול לודוגורץ ב-21:30, שייערך מרחק שעתיים נסיעה מבירת הונגריה. דאפה ובואטנג במאבק על מקום בהרכב

אחרי 12 שנה מחוץ לבמה האירופית, הפועל תל אביב חוזרת הערב (חמישי, 21:30) למפעל אירופי כשתפגוש את לודוגורץ במסגרת המשחק הראשון של הסיבוב השני במוקדמות הקונפרנס ליג. עוד לפני שריקת הפתיחה, מי שכבר גנבו את ההצגה הם אלפי האוהדים, שצבעו את רחובות בודפשט באדום.

למעלה מ-5,000 אוהדי הפועל עשו את הדרך להונגריה כדי ללוות את הקבוצה. כבר ביממה האחרונה הם מילאו את רחובות בירת הונגריה, קיימו צעדות, הדליקו אבוקות ושרו במשך שעות. רבים מהם התאספו בכיכר הגיבורים, אחד האתרים המפורסמים בבודפשט, ומשם המשיכו להפגין נוכחות מרשימה ברחבי העיר כאשר אפילו גשר נחסם לתנועה.

למרות שהמשחק עצמו ייערך במישקולץ, המרוחקת כשעתיים נסיעה מבודפשט, רוב האוהדים בחרו ללון בבירה ומשם לעשות את הדרך לאצטדיון. בהפועל מצפים לאווירה ביתית ביציעים ומקווים שהדחיפה מהקהל תסייע לקבוצה לפתוח את הקמפיין האירופי ברגל ימין.

אוהדי הפועל תל אביב מרימים את בודפשט

בהפועל ת”א לא עוסקים בחיסורים של לודוגורץ

גם בצד המקצועי מגיעה הפועל עם תחושת ביטחון. במועדון מודעים לכך שלודוגורץ תחסר מספר שחקנים משמעותיים, אך מדגישים כי אין מקום להסתכל על מצבת החיסורים של היריבה. המסר של אליניב ברדה לשחקנים היה להתרכז אך ורק ביכולת של הפועל, מתוך הבנה שתוצאה טובה במשחק הראשון יכולה להעניק יתרון משמעותי לקראת הגומלין.

דניאל דאפה (חגי מיכאלי)

מהאימון המסכם עולה כי ברדה צפוי לבצע מספר התאמות קטנות לעומת ההרכב שפתח בניצחון על בית"ר ירושלים בגביע הטוטו. יש. התלבטות בין דניאל דאפה שכבש נגד בית"ר לבין עמנואל בואטנג. לרשותו יעמוד כמעט סגל מלא, כאשר היחידים שייעדרו הם רוי קורין ודור בנימיני הפצועים.