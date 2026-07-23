לא טיפוסי: הדרך הפתלתלה של לונווייק למכבי חיפה

הבלם בן ה-23 מגיע לישראל אחרי עונה פושרת בליגה השלישית באנגליה ושורה של השאלות. הירוקים מקווים שימלא את החלל שהותיר סק - אך סימני השאלה רבים

נייג'ל לונווייק, שחקן ההגנה המיועד של מכבי חיפה, הוא לא רכש טיפוסי עבור קבוצה בליגת העל. ההולנדי בן ה-23 נמצא בשלב מוקדם יחסית בקריירה שלו, וממש לא ציפה לעבור לישראל בשלב זה של חייו כאשר התחיל את ההרפתקה באנגליה לפני 6 שנים. העניין הוא כי החוויה הזו לא הייתה מזהירה מבחינתו, הוא לא מיצה עד כה את הפוטנציאל שאולי יש לו, ולכרמל הוא צפוי להגיע אחרי עונה פושרת בליגה השלישית. זה לא בדיוק רזומה שגורם לאופטימיות יתרה לקראת הקדנציה החדשה שלו.

מרב-גוניות אצל ווילשר ועד המעבר מבלם למגן

לזכותו של לונווייק יש לומר כי הוא רב גוני, לפחות על סמך קביעות המאמנים שהדריכו אותו בלוטון טאון בעונה שעברה. לפי השכלתו הוא בלם, אך מאט בלומפילד שהביא אותו לקבוצה בהשאלה מוולבס בקיץ שעבר העדיף לשלבו כשחקן אגף שסוגר את כל הקו, הן מימין והן משמאל. השיטה הספציפית הזו נכשלה, בלומפילד פוטר כבר באוקטובר, וג'ק ווילשר החליף אותו בתפקידו הראשון כמנג'ר. ילד הפלא של ארסנל לשעבר לא סמך על לונווייק בהתחלה, אך אז בחר לשלב אותו בעיקר כמגן ימני במערך הרבה יותר הגיוני מבחינת סגל הקבוצה.

אחד המשחקים החיוביים ביותר של לונווייק היה מול האדרספילד בשלהי נובמבר, והוא קיבל שבחים מפליגים מווילשר. "נייג'ל היה מצוין. הוא לא שיחק במשך תקופה ולכן התעייף בשלב מסוים, אבל עדיין נתן את הכל. אני אוהב את האופן בה הוא נכנס לעניינים, והוא היה טוב כמגן ימני", אמר הבוס. זה אף העלה שאלות לגבי היעדרותו במשחקים הקודמים, והמנג'ר הצעיר הדגיש: "הייתה לי שיחה מוזרה עם לונווייק כאשר בישרתי לו שלא יהיה בסגל למשחק מול בארנסלי. ראיתי בעיניים שלו שהוא רוצה להרוג אותי, ואני אוהב את זה. אני לא רוצה שיהרגו אותי, אבל זה טבעי".

נייג׳ל לונווייק (IMAGO)

בהמשך לא היו ללונווייק סיבות לחסל את ווילשר כי הוא הפך לשחק הרכב קבוע, אך השינוי התדיר בין עמדות לא בהכרח פעל לטובתו. ההולנדי מהיר יחסית לגובהו, 195 סנטימטרים, אך הוא עדיין לא מספיק יעיל כמגן ימני ולא זכה להמשכיות כדי להוכיח את עצמו כבלם. העיתונאי ג'יימס קאנליף, שמסקר את לוטון טאון, מספר: "העונה של לונווייק לא היתה טובה מספיק, וזה ממש לא עזר לו שהוא תופקד כמגן ימני או כשחקן שסוגר את הקו.

“הוא אמור להיות בלם, ולכן נראה מגושם ומוגבל כמגן. הוא כבר שער ענק לרשת רדינג, אבל היה חלק מההגנה שספגה שער מטופש והפסידה במשחק הזה למרות שזה ממש לא היה צריך לקרות. זה שיקף את הבעיות שהיו ללוטון בהגנה במשך רוב העונה. הדברים השתפרו קצת לקראת סוף העונה כאשר לוטון לא נוצחה ב-11 משחקים רצופים, אבל בשלב זה ביסס את עצמו האקים אודופין כבלם, ונייג'ל נדחק הצידה במאבק על העמדה המועדפת שלו. הקדנציה שלו הייתה מאכזבת".

נייג'ל לונווייק (IMAGO)

עזב את איינדהובן בגיל 17 והחל במסע הנדודים

באופן כללי, העונה של לוטון הייתה מתסכלת מאוד אשתקד. הקבוצה, שירדה ליגה פעמיים ברציפות ומצאה את עצמה בליגה השלישית אחרי העונה ההיסטורית בפרמייר ליג, קיוותה מאוד לחזור מיידית לליגת המשנה, אך זה לא עלה בידה. עם זאת, למרות הבעיות, ניתן לומר כי עבור לונווייק זו הייתה אחת הטובות בהשאלות עד כה. באופן כללי, ריבוי ההשאלות פגע מאוד בסיכוייו להתפתח מקצועית, ולכן המעבר לוולבס בגיל 17 התברר בדיעבד כשגוי מאוד מבחינתו.

לונווייק הוא בוגר האקדמיה של איינדהובן, בה מעולם לא נחשב לחניך מצטיין במיוחד, אך זכה להערכה ואף זומן בזמנו לנבחרת הולנד עד גיל 16. הוא היה יכול להמתין להזדמנות לשחק בקבוצת המילואים בליגה השנייה בהולנד, אך קיבל הצעה לעבור לוולבס ולא עמד בפיתוי. הזאבים היו אז קבוצה מכובדת בפרמייר ליג שהתמחתה בטיפוח צעירים, גם אם פורטוגלים ברובם. לונווייק הסביר בראיון במולדתו: "אני אוהב אתגרים. תמיד אהבתי את הליגה האנגלית, ולכן ההחלטה לא הייתה קשה עבורי. אחרי עשור באיינדהובן צריך לשנות אווירה. אנשי וולבס הסבירו לי את התוכניות לגביי, ואהבתי את מה ששמעתי. אני חושב שזה יכול לשדרג את הקריירה שלי".

לונווייק שולב בקבוצה הצעירה של הזאבים, ומעולם לא היה קרוב לסגל הראשון, גם אם התאמן לפרקים בהדרכת נונו, במה שהגדיר כחוויה מרגשת. מאז החלו הנדודים. ב-2021/22 הוא שיחק במדי פורטונה סיטארד בליגה ההולנדית הבכירה, היה בעיקר שחקן מחליף ושותף לירידת ליגה. ב-2022/23 הוא היה חלק דווקא מקבוצה שרשמה עליה - פלימות’ העניקה לו את הבמה בליגה האנגלית השלישית, והוא היה שמח להישאר בה גם בליגת המשנה, אך הצדדים לא הגיעו לסיכום.

נייג'ל לונווייק חוגג עליית ליגה עם פליימות' (IMAGO)

התחנה הבאה היתיה גראסהפורס השווייצרית, ושתי פציעות בשריר הירך האחורי הגבילו אותו להופעה אחת בלבד וגרמו לבסוף לביטול ההשאלה. מאז, הוא חזר לליגה השלישית באנגליה. הקדנציה בווייקום בתחילת 2024 התאפיינה בחוסר יציבות, בעוד עונת 2024/25 בהאדרספילד לא התעלתה לרמה מספקת והסתיימה גם היא בפציעה בשריר הירך האחורי.

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וולבס האריכה את חוזהו עד 2027 עוד לפני שנתיים, ונדמה היה כי המועדון הכתום סבור כי יש ללונווייק עתיד באנגליה. ואולם, עונה לא פשוטה בלוטון והירידה של וולבס עצמה לליגת המשנה גרמו לכך שההולנדי צריך צריך לחפש יעד חדש. ייתכן שהוא מצא אותו במכבי חיפה, שזקוקה לבלם בעקבות עזיבתם של עבדולאי סק וליסב עיסאת.

נייג'ל לונווייק במדי וויקומב (IMAGO)

אין סיבה לפסול את החיבור הזה, אבל בשלב זה של חייו לונווייק רחוק מרמתו של סק. יש לו עונה אחת בלבד בליגה ראשונה במהלך הקריירה, הוא לא הצליח לייצר המשכיות בשום מקום, הקדנציה האחרונה בליגה השלישית הייתה בינונית, ויש גם עבר לא מבוטל של פציעות - גם אם שריר הירך האחורי לא הטריד אותו במהלך העונה שעברה, בהתחשב בגילו הצעיר, יש פוטנציאל צמיחה בתנאי שהבלם יקבל אשראי מצוות האימון החדש שלו, אבל יש גם לא מעט סימני שאלה.