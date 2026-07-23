בבולגריה מתכוננים להפועל: זו יריבה חזקה ועיקשת

לודוגורץ נותנת הרבה כבוד לאדומים של ברדה לקראת המשחק הערב ( 21:30): "הקבוצה הישראלית תציב אתגר משמעותי, יהיה קשה יותר מכפי שנראה על הנייר"

הפועל תל אביב תפתח הערב (חמישי, 21:30) את דרכה במפעלים האירופים מול לודוגורץ הבולגרית, במסגרת המשחק הראשון של הסיבוב השני במוקדמות הקונפרנס ליג, בבולגריה מזהירים כי למרות פערי הניסיון, מצפה לקבוצה המקומית משימה לא פשוטה.

באתרים הבולגרים נכתב כי: “לודוגורץ מגיעה להתמודדות לאחר פתיחת עונה מוצלחת בליגה המקומית, אך מודעת לכך שהיריבה הישראלית צפויה להציב אתגר משמעותי”. על פי הדיווח, בקבוצה מתייחסים בכבוד להפועל ת”א ומאמינים כי מדובר ביריבה מאורגנת, בעלת איכות וניסיון, שלא תעשה חיים קלים.

בליווי שיא של אוהדים הפועל חוזרת לאירופה

לודוגורץ, שמחזיקה בוותק רב במפעלים האירופיים בשנים האחרונות, מקווה לנצל את יתרון הניסיון כדי להשיג מקדמה כבר במשחק הראשון, אך בבולגריה מדגישים כי מדובר בפתיחת קמפיין מול יריבה שנחשבת לקשה יותר מכפי שנראה על הנייר.