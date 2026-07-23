המטרה של סילבס: הפועל חיפה במו"מ עם אגאדה

האדומים מהכרמל מחפשים חיזוק לחלק הקדמי, וכפי שפורסם לראשונה ב-ONE, החלוץ שמכיר היטב את הליגה מסומן על ידי המאמן. הכדור כעת בידיים של יואב כץ

בהפועל חיפה מודעים לצורך הגדול לחזק את הקבוצה במספר שחקנים בחלק הקדמי, וכפי שפורסם לראשונה ב-ONE, אחד השחקנים שמסומנים על ידי המאמן חיים סילבס הוא חלוץ הקבוצה לשעבר, וויליאם אגדה. אם המהלך יושלם, מדובר באחת ההחתמות המסקרנות של הקיץ. אגדה הוא חלוץ עם רזומה מרשים ב-MLS, אחרי שעבר כבר בישראל (גם בנוער של מכבי תל אביב ובבוגרים של הפועל ירושלים), וכזה שמסוגל להכריע משחקים ולהוביל התקפה.

עבור הפועל חיפה, זו עשויה להיות תוספת משמעותית שתשנה את מאזן הכוחות בחלק הקדמי יחד עם החלוץ הבכיר אלון תורג'מן. חיים סילבס, שכבר הצהיר שהוא מייחל לחיזוק בהתקפה, יוכל לסמן וי גדול אם אכן יצליח להנחית את אגדה. מדובר בשחקן יחסית יקר, והכדור כרגע נמצא אצל יואב כץ שבוחן את הנושא.

חיים סילבס. בדרך להשלים חוד קטלני? (עמרי שטיין)

סגל מלא לדרבי, הרכש עבר בבקרה

לקראת הדרבי במוצאי שבת, בו הפועל חיפה (שחזרה להתאמן בבית נגלר אחרי שנמצא ההסדר מול העירייה) תהיה האורחת, סגל מלא יעמוד לרשות הקבוצה לאחר שזו עברה בבקרה. במשחק עצמו ניתן יהיה לראות את שחקניה החדשים של הקבוצה, ובכללם נועם כהן, אריאל מנדי, והיב חביבאללה, סאלי פחימה, איתי זפרני, טל נעים ושיק קייטה.