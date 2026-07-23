"מכבי משלבת בין כוח לטכניקה, מחכה משחק קשה"

מאמן שריף טירספול, ויקטור מיכאילוב, דיבר במסיבת עיתונאים לקראת המשחק הערב ב-20:00 והחמיא לצהובים: "ניתחנו אותם, מדובר בקבוצה חזקה מאוד"

ההכנות לקראת משחק הפתיחה של מכבי תל אביב הערב (חמישי, 20:00) במוקדמות הליגה האירופית נמשכות, כשמאמן שריף טירספול, ויקטור מיכאילוב, התייחס במסיבת העיתונאים למפגש הקרוב והחמיא ליריבה הישראלית.

מיכאילוב הגדיר את מכבי כקבוצה איכותית ואמר כי היא "משלבת בין כדורגל פיזי לכדורגל טכני", והדגיש שמדובר ביריבה בעלת ניסיון במפעלים האירופיים. "הדבר הראשון שאני יכול לומר הוא שמצפה לנו משחק קשה", אמר המאמן. "אנחנו מכירים את מכבי, ניתחנו את המשחקים שלה ואנחנו יודעים שמדובר בקבוצה חזקה מאוד. היא משלבת עוצמה פיזית עם איכות טכנית גבוהה".

למרות זאת, מאמן שריף הבהיר כי קבוצתו מגיעה עם אמונה ביכולתה: "אנחנו מתכוננים היטב, מכבדים את היריבה, אבל גם מאמינים בעצמנו. נעשה הכול כדי להשיג תוצאה טובה". שריף תפגוש את מכבי ת”א במסגרת הסיבוב השני של מוקדמות הליגה האירופית, כשהמנצחת תעשה צעד נוסף לעבר שלב הליגה של המפעל, בעוד המפסידה תנשור למוקדמות הקונפרנס ליג.