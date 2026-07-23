"אמבפה ניסה לשכנע את אוליסה לחתום בריאל"

בגרמניה דווח שלחלוץ יש תפקיד מרכזי בניסיונות הבלאנקוס להנחית את כוכב באיירן והוא אמר לפרס שחברו מעוניין במעבר. ומה השיקול המרכזי של אוליסה?

סאגת מעברו האפשרי של מייקל אוליסה לריאל מדריד ממשיכה להעסיק את כלי התקשורת, כאשר ב'בילד' הגרמני דווח שלקליאן אמבפה יש תפקיד מפתח ומרכזי במיוחד בניסיונות לשכנע את כוכב באיירן מינכן להגיע לסנטיאגו ברנבאו.

בין שני הצרפתים קיימת ידידות קרובה מאוד וכימיה יוצאת דופן על כר הדשא במדי נבחרת צרפת, ואמבפה כבר הספיק לשוחח באופן אישי עם הקיצוני בן ה-24 ולהבהיר לו כי הבלאנקוס מעוניינים בו מאוד וזקוקים לאיכויות שלו כחלק מהפרויקט שנבנה תחת המאמן ז'וזה מוריניו.

בנוסף, בדיווח נטען כי אמבפה אף הגדיל לעשות ויצר קשר ישיר עם הנשיא פלורנטינו פרס מיד לאחר ההפסד של צרפת לספרד בחצי גמר המונדיאל, תוך שהוא משתף אותו בכך שאוליסה רואה בעין חיובית מאוד הצטרפות לאלופת אירופה כבר בקיץ הקרוב.

ישחקו באותה קבוצה? אוליסה ואמבפה (IMAGO)

ההתפתחות הזו מגיעה על אף שבמועדון הלבן ניסו עד כה לשמור על פרופיל נמוך ולא ביצעו שום צעד רשמי או פומבי בנושא. כזכור, בברנבאו אף הגדילו לעשות והוציאו הודעה רשמית בה הוכחש כל עניין בשחקן הכנף הצרפתי – צעד שננקט בעיקר כדי לגדוע את גל השמועות הבלתי פוסק ולמנוע מתיחות דיפלומטית או פיצוץ מול הנהלת באיירן מינכן.

בבאיירן לא מוכנים לשמוע

מהעבר השני, המועדון הבווארי מצידו הבהיר בצורה חד-משמעית כי הוא אינו מתכוון לשבת לשולחן המשא ומתן וכי מבחינתו אוליסה הוא נכס אסטרטגי. יחד עם זאת, הדיווחים בגרמניה ובצרפת – שהחלו אצל 'ל'אקיפ' הצרפתי על שיחות פתוחות של השחקן עם חבריו לנבחרת – ממשיכים להתעקש כי כוכב הבווארים כבר קיבל החלטה ומעוניין מאוד לעשות את הדרך למדריד.

אחד המניעים המרכזיים שמדחיפים את אוליסה לכיוון ספרד הוא השאיפה העזה לזכות בליגת האלופות בהקדם האפשרי, כשהוא מאמין כי במדים הלבנים של ריאל מדריד הסיכויים שלו להניף את הגביע בעל האוזניים הגדולות גבוהים בהרבה מאשר בבאיירן.

מייקל אוליסה (IMAGO)

מעבר לכך, בסביבתו של השחקן מציינים כי הצרפתי מרגיש שהפרק שלו באליאנץ ארנה הגיע למיצוי מלא לאחר שתי עונות בלבד בגרמניה. מבחינתו, התקופה בבאיירן העניקה לו את הבמה הגדולה, אך כעת הוא חושב שזהו התזמון המדויק והנכון ביותר לעשות את הצעד הבא בקריירה ולהפוך לאחד השחקנים המובילים במועדון כמו ריאל.